Zacatecas.- Durante la velada de los colectivos de familiares de personas desaparecidas realizada en Zacatecas se pidió justicia por el crimen contra de Karina Juárez Jacobo, madre buscadora zacatecana, pero, también activistas reprocharon al gobierno de David Monreal que haya emitido un comunicado para informar sobre el asesinato de la buscadora, sin siquiera tener la confirmación de identificación del cuerpo por parte de las autoridades potosinas.

Cabe mencionar que este enojo surge, porque ayer Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, emitió un comunicado para informar sobre el hallazgo del cuerpo de la madre buscadora en San Luis Potosí.

Sin embargo, este viernes, la fiscal de San Luis Potosí, María Manuela García, desmintió esta versión, al precisar que la tarde de ayer se encontró el cuerpo y la necropsia de ley practicada concluyó hasta la noche, incluso, señaló que, hasta la mañana de este viernes, el cuerpo seguía sin ser identificado.

Lee también: Inspectores de Profepa clausuran ejido Mesatunich, en Yucatán; comunidades menonitas han devastado 147 hectáreas de selva

Rodrigo Reyes Mugüerza, emitió un comunicado para informar sobre el hallazgo del cuerpo de la madre buscadora en San Luis Potosí; buscaba a su hija Goretty. Foto: Especial

Ante este choque de versiones de las autoridades de ambas entidades, el evento de la velada por los desaparecidos que se realizó esta noche en la explanada del Congreso de Zacatecas, a donde acudieron los familiares de los desaparecidos a colocar veladoras y fichas de búsqueda, la activista Cristela Trejo tomó el micrófono para reprochar el actuar y la irresponsabilidad del gobierno de Zacatecas por informar el asesinato de Karina, sin haber procesos de colaboración con la fiscalía de San Luis Potosí.

Reprochó que ayer jueves, Rodrigo Reyes Mugërza, secretario general del gobierno se atreviera a emitir el comunicado oficial informando sobre su desaparición, asesinato y hasta la detención de un presunto responsable.

“¿Quién se lo dijo? ¿Quizá otro poder? ¿Quizá otra autoridad?, porque no hay reconocimiento del cuerpo que se localizó en Villa de Ramos. Y eso nos da una lectura: que ellos saben quién se llevó a Karina y quién la asesinó, sino entonces ¿por qué saben que es ella? cuando no hay una identificación del cuerpo de la mujer encontrada en Villa de Ramos”, cuestionó severamente la abogada y activista Cristela Trejo.

Lee también: Protestan en Chihuahua por desapariciones forzadas; reclaman al Congreso estatal que ninguna ley puede hacerse sin las familias

Durante la velada de los colectivos de familiares de personas desaparecidas realizada en Zacatecas se pidió justicia por el crimen contra de Karina Juárez Jacobo. (Foto: Diana Valdez/ EL UNIVERSAL)

En el evento, Guillermina Camacho, del colectivo Siguiendo tu Rostro con Amor, al que pertenecía Aida Karina Juárez Jacobo, emitió un pronunciamiento para exigir justicia, en donde lamentó que una de sus compañeras que salía a buscar a su hija hoy falta, quien deja a dos niñas y una mamá.

Por ende, dijo que Karina ahora deja en manos de los colectivos continuar con la búsqueda de su hija Goretty Guadalupe, quien desapareció en el mes de junio.

También se hizo el pase de lista de los desaparecidos emitido de voz propia de los familiares que participaron en la velada, como parte de las actividades en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr