Zacatecas.— La madre buscadora , quien fue privada de la libertad el pasado martes y buscaba a su hija Goretty, fue encontrada este jueves sin vida en el estado de , informó el gobierno de Zacatecas.

Este hecho fue informado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien mencionó que también se le notificó que el probable responsable ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia, además de referir que mantienen información permanente con las autoridades de San Luis Potosí y federales para dar continuidad a las investigaciones.

A la par, emitió sus condolencias y un mensaje de solidaridad “con la familia de la madre buscadora, con su colectivo y con todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección”, escribió el funcionario estatal.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, informó a EL UNIVERSAL que no se recibió denuncia por la privación ilegal de Aída Karina Juárez Jacobo, pero que la investigación se inició de manera oficiosa tras el reporte que se recibió en el sistema de emergencia 911 alertando sobre la privación ilegal de la libertad de una persona del sexo femenino, ocurrida la noche del 26 de agosto, en la colonia Real de San Ramón del municipio de Guadalupe.

