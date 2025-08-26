Zacatecas.- Las autoridades de Zacatecas han informado que esta mañana se les ha reportado que en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, fue encontrado sin vida José Rodolfo Cárdenas, joven agricultor, de 22 años, quien desapareció hace una semana en la comunidad de Tacoaleche, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Este hecho fue confirmado primero por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, y luego por la Fiscalía General de Justicia del Estado, al mencionar que la mañana de hoy recibieron la notificación del hallazgo por medio de una notificación de las autoridades del Estado de San Luis Potosí.

De acuerdo al comunicado de la Fiscalía zacatecana se menciona que recibieron la noticia “mientras se llevaba a cabo un operativo conjunto con la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas, la SEDENA, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Zacatecas”, cuando las autoridades de San Luis Potosí les notificaron “sobre el hallazgo de un cuerpo en la comunidad de Los Hernández, perteneciente al municipio de Villa de Ramos, lugar que está siendo intervenido por personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y del cual acompaña la Fiscalía de Zacatecas”.

Lee también Hallan dos cuerpos tras enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa; violencia provoca bloqueos y cierre de casetas en Sinaloa y Nayarit

En el comunicado se especifica que tras la denuncia presentada por sus familiares el pasado 22 de agosto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares inició las investigaciones acompañadas de diversos operativos de búsqueda en campo para dar con el paradero del joven.

Por ende, se menciona que tras estas acciones de búsqueda “han derivado en la localización de un cuerpo sin vida que, coincide con las características del joven José Rodolfo”.

Se menciona que han mantenido informados “a los familiares de la víctima sobre cada avance en la investigación y del presente hallazgo. Por lo que continuará el acompañamiento y apoyo necesario en este difícil momento”.

La Fiscalía de Zacatecas asegura que se continuarán con las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de este crimen y que reafirma su labor “de buscar a todas las personas reportadas como desaparecidas y de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos delitos”.

Cabe mencionar que este lunes, al cumplirse una semana de la desaparición del joven agricultor, familiares y habitantes de la comunidad El Bordo, salieron de su pueblo en tractores y una caravana hasta la capital de Zacatecas, donde realizaron bloqueos viales para exigir la pronta localización de José Rodolfo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL