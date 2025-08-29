Más Información

Tekax, Yucatán.- Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente constataron que las comunidades menonitas devastaron 147 hectáreas de vegetación nativa en el , en el municipio de Tekax, al sur del Estado.

Ante la magnitud del daño y por el sin contar con autorización, las autoridades ambientales clausuraron el predio, ya que esas comunidades desmontaron selva mediana subcaducifolia para abrir espacio a cultivos de sorgo y maíz.

La dependencia señaló que este tipo de prácticas ha generado preocupación por el impacto ambiental que ocasiona en la región.

Inspectores de la Profepa constataron que las comunidades menonitas devastaron 147 hectáreas de vegetación nativa en el ejido Mesatunich. Foto: Especial.
La dependencia federal precisó que, debido al riesgo inminente de deterioro del ecosistema forestal, se procedió con la clausura total temporal de las actividades agrícolas en el sitio, colocando sellos oficiales para garantizar la suspensión de labores.

Sin embargo, los responsables directos no se encontraban en el lugar al momento de la diligencia.

La Profepa informó que dará seguimiento al caso mediante el procedimiento administrativo correspondiente, en busca de sancionar a quienes resulten responsables y asegurar que se cumpla la normatividad ambiental.

Menonitas continúan devastando selva. Foto: Especial.
Hay que señalar que existen múltiples denuncias contra comunidades menonitas en la península de Yucatán, debido a la constante expansión de sus zonas agrícolas sin las autorizaciones legales necesarias, lo que deriva en la pérdida de vastas áreas de selva, lo que representa una amenaza directa a la biodiversidad y al equilibrio ambiental de la región.

En julio de este año, la Profepa clausuró 2 mil 600 hectáreas de selva en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En el caso de Yucatán, la dependencia federal encontró el desmonte de 350 hectáreas en el municipio de Tekax, cometido por comunidades menonitas, quienes arrasaron con la vegetación natural para transformar la zona en terrenos agroindustriales, todo sin autorización legal.

