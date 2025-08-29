El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, a través de su representante en la capital del país, Víctor José López Martínez, presentó ante empresarios de Estados Unidos la estrategia integral de desarrollo económico con la que se busca consolidar al estado como uno de los principales receptores de inversión en México.

En la 100 Summit México-Estados Unidos, López Martínez explicó que Yucatán ofrece seguridad, estabilidad política, certeza jurídica y una ubicación estratégica que lo convierten en “el destino de inversión más atractivo del sureste del país”.

Acompañado por el subsecretario de Inversión, Comercio e Industria de la Secretaría de Economía y Trabajo, Roger Góngora García, el funcionario destacó que bajo el liderazgo de Díaz Mena se impulsa el Renacimiento Maya, un plan integral que fortalece la competitividad y coloca a la entidad como referente económico en América Latina.

Lee también: Imputan a exservidores públicos de Sonora; son probables responsables de peculado e incumplimiento de un deber legal

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, a través de su representante en la capital del país, Víctor José López Martínez, presentó ante empresarios de Estados Unidos la estrategia integral de desarrollo económico. Foto: Especial.

Entre los proyectos estratégicos mencionó la modernización del Puerto de Altura de Progreso, con una inversión superior a 650 millones de dólares, que ampliará en 80 hectáreas las plataformas logísticas y lo consolidará como uno de los seis puertos estratégicos del país.

Además de infraestructura, el representante del gobierno estatal resaltó que lo que distingue a Yucatán es su visión de largo plazo con los inversionistas. “Invertir en Yucatán no es solo elegir un lugar de negocios: es ganar un aliado estratégico comprometido con su crecimiento y éxito”, afirmó.

Frente a líderes de sectores como energía, salud, minería, agricultura, aeroespacial, tecnología, manufactura y telecomunicaciones, López Martínez subrayó que la cooperación con empresarios internacionales permitirá “fortalecer la competitividad de Norteamérica en el escenario global”.

Lee también: Ubican probable red de trata en secundaria de Cancún; rescatan a dos menores y detienen a una mujer

Frente a líderes de sectores como energía, salud, minería, agricultura, aeroespacial, tecnología, manufactura y telecomunicaciones, López Martínez subrayó que la cooperación con empresarios internacionales permitirá “fortalecer la competitividad de Norteamérica en el escenario global”. Foto: Especial.

“El futuro de la integración económica de Norteamérica tiene un nombre: Yucatán. Y ese futuro empieza con las alianzas que construyamos hoy”, concluyó.

En el encuentro también participó el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, quien aseguró que Yucatán se distingue como el estado más seguro de Latinoamérica y un destino confiable para la inversión. Reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Joaquín Díaz Mena, al señalar que su trabajo conjunto impulsa a la entidad hacia los primeros lugares de desarrollo.

Finalmente, refrendó que la administración de Díaz Mena mantiene el compromiso de convertir a Yucatán en el estado “más amigable con los negocios de México”, mediante políticas públicas, infraestructura y proyectos estratégicos que den certeza a los inversionistas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr