La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que detectó una probable, en la modalidad de , en una secundaria localizada en la Supermanzana 64 de la ciudad de Cancún, en donde una“reclutaba” a compañeras de clase para trabajar como escorts, a fin de ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero y regalos dentro y fuera del estado.

La alumna llevaba a sus compañeras ante una mujer identificada como Elizabeth Sh., a quien la institución señala como probable encargada de “enganchar, transportar y entregar” a las menores con los clientes que contrataban los , por un monto de 2 mil 500 a 3 mil pesos, mientras ella cobraba una comisión de 500 pesos.

La Fiscalía detalló que, conforme a las investigaciones, para realizar los servicios contratados las estudiantes eran llevadas a moteles; además del pago en efectivo, los clientes les daban obsequios como teléfonos celulares y otros objetos, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas.

El hecho fue detectado mediante el programa “Prevención a través de la educación”, impartido por la FGE, que solicitó y obtuvo de un juez de Control, la orden de aprehensión en contra de Elizabeth Sh., quien fue detenida y quedó a disposición del juez para resolver su situación jurídica.

La institución destacó que este caso se derivó de las acciones preventivas que realiza en escuelas, lo que permitió identificar la situación y rescatar a dos adolescentes víctimas de este delito.

