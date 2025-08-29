La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que detectó una probable red de Trata de Personas, en la modalidad de prostitución ajena, en una secundaria localizada en la Supermanzana 64 de la ciudad de Cancún, en donde una estudiante “reclutaba” a compañeras de clase para trabajar como escorts, a fin de ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero y regalos dentro y fuera del estado.

La alumna llevaba a sus compañeras ante una mujer identificada como Elizabeth Sh., a quien la institución señala como probable encargada de “enganchar, transportar y entregar” a las menores con los clientes que contrataban los servicios sexuales, por un monto de 2 mil 500 a 3 mil pesos, mientras ella cobraba una comisión de 500 pesos.

La Fiscalía detalló que, conforme a las investigaciones, para realizar los servicios contratados las estudiantes eran llevadas a moteles; además del pago en efectivo, los clientes les daban obsequios como teléfonos celulares y otros objetos, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas.

El hecho fue detectado mediante el programa “Prevención a través de la educación”, impartido por la FGE, que solicitó y obtuvo de un juez de Control, la orden de aprehensión en contra de Elizabeth Sh., quien fue detenida y quedó a disposición del juez para resolver su situación jurídica.

La institución destacó que este caso se derivó de las acciones preventivas que realiza en escuelas, lo que permitió identificar la situación y rescatar a dos adolescentes víctimas de este delito.

Rescata #FGEQuintanaRoo a dos menores víctima de prostitución y detiene a una mujer en Benito Juárez.#CeroImpunidadCancún#JusticiaParaTodos



🔗👉🏼 https://t.co/N0UbYqG0AU pic.twitter.com/IzdWdv2etF — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) August 29, 2025

