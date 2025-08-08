Más Información

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

México no aceptaría participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE; "cada quien debe trabajar en su país"

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

Noemí intentó que le regresaran a su hijo Fernando

Repuntan defunciones, tras dos años a la baja

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México encontró que la afecta gravemente a las de nuestro país, con mujeres y niñas como principales víctimas, especialmente en las modalidades de explotación sexual y servidumbre doméstica.

Indicó que la pobreza, marginación y discriminación histórica de este grupo de la población ha aumentado su vulnerabilidad, “condiciones que los tratantes han explotado”. “Asimismo, el ha lucrado con la explotación sexual al obligar a adultos y niños indígenas a actividades ilícitas”, destacó la UNDOC.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas este 9 de agosto, esta oficina de las Naciones Unidas en México presentó la campaña “Agentes de Cambio: saberes y resistencias frente a la trata”, para prevenir de la trata de personas en comunidades indígenas y afromexicanas.

ONU lanza campaña contra la trata en México (08/08/2025). Foto: Especial
ONU lanza campaña contra la trata en México (08/08/2025). Foto: Especial

Stacy de la Torre, oficial a cargo de UNODC México, indicó en conferencia que hay compromiso para prevenir el delito de la trata de personas, centrada en las víctimas con pertinencia cultural y enfoque territorial.

Rebeca Nieves, de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), destacó la colaboración del gobierno con la UNDOC para reducir la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y afromexicanas frente la trata, además que reiteró el trabajo conjunto contra el delito.

Natalia Espinosa, coordinadora de la campaña Agentes de Cambio, dijo que esta estrategia responde al reconocimiento que tienen las mujeres. Comentó que incluso se tuvo que adaptar a las lenguas maternas porque “trata” y “delito” no son conceptos que estén presentes.

Lanzan campaña contra la trata en México

Esta estrategia fue construida en coordinación con las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA) en diferentes estados del país. Con el apoyo del Gobierno de Canadá y con la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas de la Segob, participaron 262 personas; 188 mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas.

La campaña incluye videos animados sobre las principales formas de trata identificadas en las comunidades indígenas y afromexicanas: Matrimonio forzado, explotación laboral, condición de siervo, explotación sexual, adopción ilegal y utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades ilícitas.

También spots de radio en español y en las lenguas indígenas amuzgo, tsotsil y totonaco, así como infografías y un manual con orientaciones para reportar casos y directorios de atención locales.

Videos animados sobre las principales formas de trata identificadas en las comunidades indígenas y afromexicanas (08/08/2025). Foto: Especial
Videos animados sobre las principales formas de trata identificadas en las comunidades indígenas y afromexicanas (08/08/2025). Foto: Especial

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, urgió recientemente a terminar con los matrimonios arreglados y las uniones infantiles, además que rechazó el embarazo adolescente, las uniones tempranas y la violencia sexual contra niñas.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), Rosa Icela Rodríguez dijo que estos fenómenos son de alta prioridad para la presidenta .

La titular de Segob también llamó a sancionar a quienes violentan a las niñas o las obligan a unirse antes de cumplir 18 años.

