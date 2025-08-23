Cancún.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y el secretario de Educación, Mario Delgado pusieron la primera piedra para la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 301 de nueva creación en el fraccionamiento Cuna Maya, en Cancún.

Este nuevo plantel educativo de tres niveles, cuya inversión asignada asciende a 62.5 millones de pesos, contará con aulas didácticas, laboratorios, talleres, mobiliario funcional y tecnología de vanguardia, en beneficio de 900 alumnas y alumnos.

“Aquí en Benito Juárez comenzó la transformación y aquí seguimos demostrando que este municipio se está convirtiendo en un referente de bienestar y justicia social. Estamos transformando la vida de miles de familias con acciones que garantizan educación, servicios y espacios dignos, porque Cancún no solo es motor turístico, también es tierra de oportunidades donde las y los jóvenes tienen derecho a un futuro mejor”, expresó la gobernadora.

Por su parte, Mario Delgado señaló que este CBTIS será, a partir del 1 de septiembre, parte de la Nueva Escuela Mexicana, donde los egresados recibirán dos certificados, el de bachillerato general y el de técnico en el área que se decidan especializar.

Participaron en este evento la presidenta municipal Ana Paty Peralta de la Peña; la secretaria estatal de Educación, Elda Xix Euán; el diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; el titular de la subgerencia de Administración de Proyectos Estatales de Infraestructura Educativa del INIFED en Quintana Roo, Clayder Antonio Conrado Bracamonte; el secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz, y la presidenta del Comité de Contraloría Social de la obra, Lucero Ramírez Rodríguez.