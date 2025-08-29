Más Información

Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas; reportan un muerto y dos lesionados

Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas; reportan un muerto y dos lesionados

Corte de apelaciones complica las ambiciones de Trump; declara inconstitucionales aranceles, pero los deja vigentes

Corte de apelaciones complica las ambiciones de Trump; declara inconstitucionales aranceles, pero los deja vigentes

Lamentos, quejas y videos en el Senado; continúan acusaciones entre Noroña, "Alito" y sus bancadas

Lamentos, quejas y videos en el Senado; continúan acusaciones entre Noroña, "Alito" y sus bancadas

Rinde protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado; Noroña se despide del cargo

Rinde protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado; Noroña se despide del cargo

Barra Brava Exprés: Alcalde de Benito Juárez tiene la intención de clausurar, otra vez, el estadio de la Ciudad de los Deportes

Barra Brava Exprés: Alcalde de Benito Juárez tiene la intención de clausurar, otra vez, el estadio de la Ciudad de los Deportes

"¡Fuera Noroña!" Protestan en su casa de Tepoztlán; inmueble no me pertenece, lo estoy pagando, dice legislador

"¡Fuera Noroña!" Protestan en su casa de Tepoztlán; inmueble no me pertenece, lo estoy pagando, dice legislador

Reynosa, Tamaulipas.- Una en la carretera Reynosa- San Fernando a la altura del , dio a conocer la Vocería de Seguridad de Tamaulipas

Se informó que y hasta el momento, se habla de una persona que perdió la vida y al menos dos lesionadas, aunque las autoridades aún no confirman estas cifras.

Trascendió que el piloto de nombre Gilberto Solís sería la persona que perdió la vida, mientras que entre los pasajeros se encontraría el empresario José Armando Cantú Barragán.

Lee también:

La avioneta cuenta con la matricula XB-BZK, sin que hasta el momento se brinde información a quien pertenece la unidad.

Cuerpos de auxilio se trasladaron al lugar de los hechos donde localizaron la avioneta que mostraba la parte frontal destruida.

Elementos de la Cruz Roja se encargan del traslado de las personas lesionadas y la Guardia Estatal acordona el área a fin de realizar las investigaciones correspondientes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses