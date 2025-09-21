"¿Adivinen que...?": Esta fue la última publicación de la conductora Débora Estrella antes del accidente de avioneta donde murió

Las emisiones del noticiario Telediario Matutino de los fines de semana ya no serán las mismas debido al fallecimiento de la conductora Débora Estrella.

Estrella fue una de las dos víctimas mortales de la caída de una avioneta que despegó del Aeropuerto Internacional del Norte, localizado en Apodaca, la tarde de este sábado.

Última publicación en redes sociales

De sus cuentas de Facebook, Instagram y X, donde la presentadora de televisión de 43 años de edad hizo su última publicación fue en IG, en donde, a través de sus historias, compartió la foto de una avioneta de la escuela de aviación CEAM, con la ubicación de dicho aeródromo y la pregunta "¿Adivinen que...?".

Apenas el pasado sábado 13 de septiembre recordó a Miguel Karcz, conductor de este mismo noticiero y voz de Telediario, que murió de cáncer en 2023.

Multimedios lamenta su deceso

De acuerdo con la cadena televisiva Multimedios, la cual lamentó su deceso, en Nuevo León conducía el Telediario Matutino y algunos espacios de Milenio Televisión.

Compañeros como Carlos Zúñiga Pérez, César García, Jorge Zarza, Luis Carlos Rodríguez, Osvaldo Muller, entre otros, se despidieron de la conductora en sus cuentas de redes sociales.

