Monterrey, Nuevo León.- Un fuerte en una fábrica de aceites movilizó a los cuerpos de auxilio, en Apodaca,.

El siniestro se reportó durante la tarde del domingo en la compañía denominada Lubricantes Sintéticos S.A. de C.V, ubicada sobre la Avenida Andrómeda, en el sector de Cosmopolis.

Las columnas de humo fueron visibles en distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey.

En el incendio no se reportaron .

Los trabajos para sofocar el fuego estuvieron a cargo del cuerpo de Bomberos de Nuevo León, quienes se coordinaron con Protección Civil del Estado y de los municipios de Apodaca, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Monterrey y El Carmen.

El fuego se extendió por más de tres horas hasta que se registraron en la Zona Metropolitana.

Pese a la precipitación, los brigadistas continuaron con las labores en el lugar.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio.

