Monterrey, Nuevo León.- Un fuerte incendio en una fábrica de aceites movilizó a los cuerpos de auxilio, en Apodaca, Nuevo León.

El siniestro se reportó durante la tarde del domingo en la compañía denominada Lubricantes Sintéticos S.A. de C.V, ubicada sobre la Avenida Andrómeda, en el sector de Cosmopolis.

Las columnas de humo fueron visibles en distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey.

En el incendio no se reportaron personas lesionadas.

Lee también Recluso venezolano utiliza sábanas para escapar de hospital en Tamaulipas

Los trabajos para sofocar el fuego estuvieron a cargo del cuerpo de Bomberos de Nuevo León, quienes se coordinaron con Protección Civil del Estado y de los municipios de Apodaca, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Monterrey y El Carmen.

El fuego se extendió por más de tres horas hasta que se registraron lluvias en la Zona Metropolitana.

Pese a la precipitación, los brigadistas continuaron con las labores en el lugar.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov