Dos personas lesionadas hasta el momento y la movilización de decenas de cuerpos de auxilio fue lo que provocó un fuerte incendio en una empresa de químicos en Escobedo, Nuevo León.

Bomberos combaten un incendio en una empresa de químicos en Escobedo, Nuevo León, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: especial

El fuego se propagó en segundos, por lo que personal de Protección Civil realizó la evacuación de empresas aledañas al sector, así como de un plantel educativo.

Los hechos se reportaron en el Parque Industrial Escobedo, ubicado en el cruce de la Avenida De Las Industrias y la calle Paso Cucharas.

Con información de Marcela Perales

