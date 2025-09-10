Más Información

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Corea del Sur dice que llegó a acuerdo tentativo con EU sobre surcoreanos arrestados en planta de Hyundai; no enfrentarían sanciones

Corea del Sur dice que llegó a acuerdo tentativo con EU sobre surcoreanos arrestados en planta de Hyundai; no enfrentarían sanciones

Ellos son los hombres más ricos de EU, según Forbes; Elon Musk se mantiene en la cima por cuarto año consecutivo

Ellos son los hombres más ricos de EU, según Forbes; Elon Musk se mantiene en la cima por cuarto año consecutivo

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Dos personas lesionadas hasta el momento y la movilización de decenas de cuerpos de auxilio fue lo que provocó un fuerte en una empresa de químicos en Escobedo, .

Bomberos combaten un incendio en una empresa de químicos en Escobedo, Nuevo León, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: especial
Bomberos combaten un incendio en una empresa de químicos en Escobedo, Nuevo León, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: especial

Lee también

Bomberos combaten un incendio en una empresa de químicos en Escobedo, Nuevo León, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: especial
Bomberos combaten un incendio en una empresa de químicos en Escobedo, Nuevo León, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: especial

El fuego se propagó en segundos, por lo que personal de Protección Civil realizó la evacuación de empresas aledañas al sector, así como de un plantel educativo.

Bomberos combaten un incendio en una empresa de químicos en Escobedo, Nuevo León, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: especial
Bomberos combaten un incendio en una empresa de químicos en Escobedo, Nuevo León, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: especial

Lee también

Bomberos combaten un incendio en una empresa de químicos en Escobedo, Nuevo León, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: especial
Bomberos combaten un incendio en una empresa de químicos en Escobedo, Nuevo León, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: especial

Los hechos se reportaron en el Parque Industrial Escobedo, ubicado en el cruce de la Avenida De Las Industrias y la calle Paso Cucharas.

Bomberos combaten un incendio en una empresa de químicos en Escobedo, Nuevo León, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: especial
Bomberos combaten un incendio en una empresa de químicos en Escobedo, Nuevo León, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: especial

Lee también

Con información de Marcela Perales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses