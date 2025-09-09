Más Información
La construcción del tren de pasajeros del norte Saltillo-Nuevo Laredo-Monterrey arrancó este martes en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.
El inicio de obras del tren del norte que conectará con el centro del país, fue anunciado vía remota desde Palacio de Gobierno con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Autoridades federales informaron que el primer tramo abarcará desde la comunidad Unión San Javier, en Salinas Victoria, hasta el Arroyo El Sauz, en Lampazos, y contemplará 15 pasos vehiculares, 30 puentes ferroviarios y un viaducto.
