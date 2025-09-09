Más Información
Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”
Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada
México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto
FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena
Un tráiler y un autobús de pasajeros sufrieron un accidente sobre la autopista Puebla-Veracruz; ambas unidades se incendiaron.
Los 12 pasajeros que viajaban en el autobús de la línea ADO resultaron ilesos, aunque con crisis nerviosas.
El accidente ocurrió la mañana de hoy en el tramo Córdoba–Veracruz, a la altura de la caseta de Cuitláhuac.
Fue el tractocamión el que se impactó con la parte trasera del ADO; casi de inmediato ambas unidades se incendiaron.
Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, junto con bomberos de Cuitláhuac y Córdoba, trabajaron durante varias horas para sofocar el fuego y enfriar las unidades.
La autopista permaneció cerrada de manera parcial generando un grave caos vehicular.
Detienen a agente del MP por los presuntos delitos de cohecho y concusión en Puebla; pidió dinero a las víctimas de un delito
afcl/LL