Un tráiler y un autobús de pasajeros sufrieron un accidente sobre la autopista Puebla-Veracruz; ambas unidades se incendiaron.

Los 12 pasajeros que viajaban en el autobús de la línea ADO resultaron ilesos, aunque con crisis nerviosas.

El accidente ocurrió la mañana de hoy en el tramo Córdoba–Veracruz, a la altura de la caseta de Cuitláhuac.

Fue el tractocamión el que se impactó con la parte trasera del ADO; casi de inmediato ambas unidades se incendiaron.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, junto con bomberos de Cuitláhuac y Córdoba, trabajaron durante varias horas para sofocar el fuego y enfriar las unidades.

La autopista permaneció cerrada de manera parcial generando un grave caos vehicular.

afcl/LL