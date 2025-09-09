Más Información

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto

México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Un funcionario de la fue detenido acusado de los presuntos delitos de cohecho y concusión, ello luego de pedir dinero a víctimas de un delito.

Se trata del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, Francisco N.

De acuerdo con las investigaciones que llevaron a su aprehensión, fue en noviembre de 2024, cuando el servidor público inició una investigación por la desaparición de una mujer en Tehuacán.

Tras lograr su localización, presuntamente solicitó a familiares de la víctima la cantidad de 20 mil pesos como gratificación.

Al tener conocimiento de los hechos, se realizaron actos de investigación, a fin de contar con datos de prueba suficientes para solicitar y obtener la orden de aprehensión en su contra.

Una vez que fue detenido, Francisco “N” quedó a disposición del Juez de Control de Tehuacán quien determinará su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses