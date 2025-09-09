Más Información
Un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Puebla fue detenido acusado de los presuntos delitos de cohecho y concusión, ello luego de pedir dinero a víctimas de un delito.
Se trata del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, Francisco N.
De acuerdo con las investigaciones que llevaron a su aprehensión, fue en noviembre de 2024, cuando el servidor público inició una investigación por la desaparición de una mujer en Tehuacán.
Tras lograr su localización, presuntamente solicitó a familiares de la víctima la cantidad de 20 mil pesos como gratificación.
Al tener conocimiento de los hechos, se realizaron actos de investigación, a fin de contar con datos de prueba suficientes para solicitar y obtener la orden de aprehensión en su contra.
Una vez que fue detenido, Francisco “N” quedó a disposición del Juez de Control de Tehuacán quien determinará su situación jurídica.
