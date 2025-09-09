Un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Puebla fue detenido acusado de los presuntos delitos de cohecho y concusión, ello luego de pedir dinero a víctimas de un delito.

Se trata del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, Francisco N.

De acuerdo con las investigaciones que llevaron a su aprehensión, fue en noviembre de 2024, cuando el servidor público inició una investigación por la desaparición de una mujer en Tehuacán.

Tras lograr su localización, presuntamente solicitó a familiares de la víctima la cantidad de 20 mil pesos como gratificación.

Al tener conocimiento de los hechos, se realizaron actos de investigación, a fin de contar con datos de prueba suficientes para solicitar y obtener la orden de aprehensión en su contra.

Una vez que fue detenido, Francisco “N” quedó a disposición del Juez de Control de Tehuacán quien determinará su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL