Hermosillo.- La Fiscalía de Sonora informó que este día se llevó a cabo la audiencia en la que se formuló imputación en contra de Andrea Fernanda “N” por el delito de enriquecimiento ilícito, derivado de su participación en un esquema de peculado cometido en perjuicio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), junto con su cónyuge, exadministrativo de dicho organismo, quien permanece prófugo de la justicia.

De acuerdo con la investigación del Agente del Ministerio Público, la imputada participó de forma activa en el ocultamiento y movimiento de recursos provenientes del desvío de fondos públicos de más de 106 millones de pesos.

Entre los bienes y gastos identificados destacan: el pago de su boda, en 2025, en exclusivo residencial Los Lagos con cientos de invitados, así como una casa habitación en un residencial de alta plusvalía con valor de varios millones de pesos.

Se le detectaron transferencias bancarias realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, provenientes de cuentas a nombre de su cónyuge.

Asimismo, se han asegurado bienes y cuentas bancarias, además continúan las diligencias para documentar otras adquisiciones producto del delito.

Andrea Fernanda “N” ya se encontraba vinculada a proceso por peculado, por lo que se ejercitó acción penal, ahora también por el diverso delito de enriquecimiento ilícito, detalló la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

El Juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a fin de garantizar la presencia de la imputada durante el proceso. La continuación de la audiencia para resolver su situación jurídica fue fijada para el 12 de septiembre de 2025.

La FGJE reitera que mantiene en curso la búsqueda y localización del cónyuge de la imputada, señalado como principal responsable del desvío de recursos públicos, y continuará informando sobre los avances conforme lo permitan los tiempos procesales.

