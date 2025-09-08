Ciudad Juárez.- A una mujer identificada como Nancy Ivette A. A., se le formuló imputación por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como, por fraude, cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Lo anterior en base a la investigación de la Causa Penal 3747/2025, del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta este momento, la imputada es probable responsable de los delitos mencionados, toda vez que ocultó el cadáver de J.M.I.M., al interior de la funeraria “Del Carmen”, que se localiza en la colonia Arroyo Colorado, en Ciudad Juárez.

Además, que a través del engaño, obtuvo un lucro indebido al ofrecer un servicio de cremación que no realizó y falsificó documento oficial para simular el traslado.

Durante la audiencia inicial, a la imputada se le impuso las medidas cautelares consistentes en firma mensual, deposito de una garantía económica, la prohibición de salir de la ciudad y acercarse a la víctima, lo anterior, debido a que cuenta con un amparo federal que impide que enfrente el proceso bajo la medida de prisión preventiva.

El próximo jueves 11 de septiembre a las 11 de la mañana, que se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se definirá la situación jurídica de la imputada.

Cabe mencionar que Nancy Ivette A. A., es la tercera persona implicada en los citados hechos suscitados el 12 de julio de 2025, en la funeraria Del Carmen, ya que los masculinos Miguel Ángel A.O. y Roberto Isaac A.A., se encuentran vinculados a proceso penal y en prisión preventiva por los mismos delitos ocurridos en dicha funeraria.

El caso de la funeraria Del Carmen ocurrió semanas después del caso del crematorio Plenitud, donde fueron encontrados 386 cuerpos no cremados y que muchos de ellos habían sido llevados por dueños y encargados de funerarias locales.

Con base en el seguimiento periodístico de EL UNIVERSAL, serían cinco personas detenidas por casos relacionados con funerarias y el crematorio Plenitud.

En el caso del crematorio hay hasta el momento dos detenidos y vinculados a proceso, por el deleito de delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, uno sería el dueño del crematorio y la otra persona el trabajador del lugar, quienes están vinculados a proceso y hasta el mes de enero del 2026 se determinaría su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado ha informado que se mantienen las investigaciones en torno a ambos casos, a fin de dar certeza a las familias de las víctimas.

