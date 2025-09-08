En el marco del Mundial de Futbol 2026, la ciudad de Escobedo llevará la pasión deportiva a otro nivel con el festival “Goles de Cabeza”, una iniciativa de la 4T Norteña que busca combinar cultura, futbol y tejido social en un solo espacio.

El alcalde Andrés Mijes presentó este lunes las actividades que se realizarán del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026. Durante siete días, Escobedo será sede de conferencias, conversatorios, exposiciones artísticas, espectáculos musicales y ciclos de cine, con la participación de figuras del futbol, escritores, artistas y comunicadores que han dejado huella en el universo futbolístico.

En su mensaje, Mijes destacó que el propósito del festival es unir cultura, historia y deporte, afirmando que el futbol también es cultura porque enseña valores como ganar, perder, compartir y entender que la vida es un juego colectivo. Esta visión, señaló, está alineada con el Crecimiento Equitativo promovido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por la propuesta social de la 4T Norteña.

Lee también Reportan sismo de 5.2 en Oaxaca; movimiento se siente en la Ciudad de México

Invitados especiales y talento musical

El programa incluye la participación de reconocidos nombres como Eduardo Sacheri, Francisco Mouat, Gabriela Warkentin, Marion Reimers y Roberto Gómez Junco, además de jugadores de Tigres y Rayados. También se exhibirá parte de la colección del coleccionista Gabriel Bustamante, con jerseys históricos del futbol.

En el ámbito musical, El Gran Silencio encabezará los conciertos con su inconfundible chúntaro style. También participarán JLB y Compañía y la DJ Remille, aportando sonidos que conectan generaciones y comunidades.

Lee también Inauguran segunda fase del Centro Estatal de Atención Animal en Nuevo León; inversión superó los 25 mdp

Anuncian festival “Goles de Cabeza” en el marco del Mundial 2026 en Escobedo, Nuevo León (08/09/2025). Foto: Especial

Futbol como identidad y futuro

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, Escobedo apuesta por el futbol no solo como deporte, sino como herramienta de unidad, orgullo e identidad. Bajo la visión de la 4T Norteña, el municipio busca consolidarse como un referente donde cultura, deporte y comunidad juegan juntos por el objetivo más importante: un futuro con justicia y crecimiento equitativo para todas y todos.

El festival también será parte de las celebraciones por el bicentenario del natalicio del General Mariano Escobedo.

Durante la presentación estuvieron presentes Bárbara Herrera, presidenta del Comité Conmemorativo del Bicentenario; el periodista deportivo Juan Villoro; Felipe Canales, Secretario del Ayuntamiento; y Hugo Espiricueta, titular de Cultura, Educación y Recreación Social del municipio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov