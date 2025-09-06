Lissandro Rodríguez luchará por un lugar en el México FC; viajará en octubre al viejo continente

Lissandro Rodríguez, un joven futbolista mexicano de 17 años originario de Villahermosa, Tabasco, tiene la maleta cargada de sueños e ilusiones y con ella piensa emprender el viaje al viejo continente el próximo mes de octubre con un solo objetivo: buscar un lugar en el México FC, equipo que participa en la Tercera de la Real Federación Española de Futbol (3° RFEF).

“Tengo muy buenas expectativas, quiero poder competir y poder ganarme mi lugar. Estoy entrenando a full, haciendo mi propia pretemporada, echándole todas las ganas, porque de que se puede, se puede. Llevo las ganas de querer tener mi lugar”, dijo a EL UNIVERSAL Deportes el futbolista, quien está consciente de que antes de llegar al primer equipo tendría que “picar piedra” en las inferiores.

“Estaba en una Tercera División en mi ciudad, que se llama Artesanos Nápoli. Pero este año ya no seguí, porque en octubre de este año vuelvo a España. Todavía no tengo concreto si es con el primer equipo, o en sus inferiores, pero al final de cuentas cualquier oportunidad es muy buena”, agregó.

El México FC es un proyecto que nació en 2024 y que busca llevar el talento mexicano al futbol europeo, y esta temporada tendrá como novedad la participación en algunos partidos del exguardameta de la Selección Mexicana, Jorge Campos, situación que motiva a los jóvenes como Lissandro, quien se desempeña como extremo derecho.

“¿Quién no conoce a Jorge Campos en México? Un portero y delantero muy habilidoso y muy creativo en su juego. La oportunidad sí se va a dar y sí va a pasar. Va a ser muy divertido, emblemático y representativo para el equipo. Quizás juegue un partido de exhibición o el partido de debut”, comentó Rodríguez.