Lissandro Rodríguez reconoce que la experiencia en el Real Valladolid le hizo crecer; “Fue fascinante”

Lissandro Rodríguez tuvo la oportunidad de vivir una temporada completa con el Real Valladolid en la categoría Juvenil B, una experiencia que describe como “fascinante” y que marcó su desarrollo como futbolista en el balompié europeo. Durante su tiempo en el club, en 2024, se enfrentó a un nivel competitivo alto que le permitió aprender y crecer tanto dentro como fuera de la cancha. “Anteriormente ya había estado [en España], el año pasado en el Real Valladolid, igual fue una experiencia muy grandiosa. Lo que me hizo volver a buscar ese sueño. Y claro, pues aquí estoy siguiéndolo, intentándolo”, dijo.

“Estuve una temporada completa. Fue fascinante, aprendí muchas cosas, conocí mucha gente. Y ese club histórico, la verdad, muy apasionada la gente. Estuve en la categoría Juvenil B, la cual eran chicos como yo, de la misma edad. Muy padre, muy buen equipo, todo muy disciplinado, instalaciones de primer nivel”, detalló.

Esta experiencia en el futbol español de su categoría le abrió la mente a nuevas metodologías, culturas y formas de jugar, consolidando su sueño de triunfar en Europa; además durante esta etapa tuvo la oportunidad de conocer a Ronaldo Nazario, quien en ese entonces aún era propietario mayoritario del equipo.

“Lo conocí, no platiqué con él, pero verlo pasar de frente... Era Ronaldo Nazario”, afirmó.

Con esta vivencia como base, Lissandro se siente preparado para enfrentar el desafío del México FC: “Mi meta es enfocarme, como siempre lo he dicho. Tener la madurez que más se pueda, porque al final de cuentas es una oportunidad que tengo que aprovechar. Y quizás algunos quisieran estar en donde estoy ahorita, la situación que se me está prestando. Y si no se logra, seguir intentándolo”, mencionó.