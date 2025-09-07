La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum es, actualmente, la mujer con mayor liderazgo a nivel mundial.

“Nuestra Presidenta no sólo ha trabajado a ras de suelo, no sólo ha fortalecido la economía y el bienestar de los mexicanos, sino que hoy podemos decir de cara ante el mundo que hoy es la mujer con mayor liderazgo en el mundo y es de México”, dijo durante la gira nacional de Claudia Sheinbaum en esa entidad tras su Primer Informe de Gobierno.

Por lo anterior, la mandataria veracruzana aseguró que el estado se encontraba de gala por la presencia de la Presidenta:

“Hoy Veracruz está de gala. Los 212 municipios de nuestro bellísimo estado le dan la bienvenida a nuestra querida y estimada presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en lo que es el primer informe de labores en el encargo de presidenta de México”, fueron sus palabras de bienvenida.

Asimismo, vaticinó que los próximos cinco años de la administración de Claudia Sheinbaum serán de crecimiento porque, afirmó, se está consolidando el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y el “profundo amor” que siente la titular del Ejecutivo por México y Veracruz.

“¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Veracruz! ¡Y que viva México!”, exclamó Rocío Nahle.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante gira de su Primer Informe de Gobierno en Veracruz, este domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Sheinbaum concluye en Veracruz la primera parte de su gira

Por su parte, Claudia Sheinbaum informó tras su visita a Veracruz que concluyó la primera parte de su gira nacional para rendir cuentas.

Este domingo 7 de septiembre, la mandataria federal recorrió Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, donde estuvo acompañada de los gobernadores Manolo Jiménez, Américo Villarreal y Rocío Nahle, respectivamente.

El sábado, la Presidenta visitó Durango, Sonora y Nuevo León, en compañía del priista Esteban Villegas, el morenista Alfonso Durazo y el emecista Samuel García.

