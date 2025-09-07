Más Información

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Llega a casa el mexicano expulsado por EU a Sudán; fue deportado arbitrariamente, dice SRE

Llega a casa el mexicano expulsado por EU a Sudán; fue deportado arbitrariamente, dice SRE

Lady Gaga, la artista del año en los MTV Video Music Awards 2025: minuto por minuto

Lady Gaga, la artista del año en los MTV Video Music Awards 2025: minuto por minuto

Expropiación fast track en 5 días; claves de la “Ley Alito” en Campeche

Expropiación fast track en 5 días; claves de la “Ley Alito” en Campeche

Carlos Alcaraz conquista el US Open y su sexto Grand Slam ante Jannik Sinner; se convierte en número 1 del ranking

Carlos Alcaraz conquista el US Open y su sexto Grand Slam ante Jannik Sinner; se convierte en número 1 del ranking

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

La gobernadora de Veracruz, , afirmó que la presidenta es, actualmente, la mujer con mayor liderazgo a nivel mundial.

“Nuestra Presidenta no sólo ha trabajado a ras de suelo, no sólo ha fortalecido la economía y el bienestar de los mexicanos, sino que hoy podemos decir de cara ante el mundo que hoy es la mujer con mayor liderazgo en el mundo y es de México”, dijo durante la gira nacional de Claudia Sheinbaum en esa entidad tras su Primer Informe de Gobierno.

Por lo anterior, la mandataria veracruzana aseguró que el estado se encontraba de gala por la presencia de la Presidenta:

“Hoy Veracruz está de gala. Los 212 municipios de nuestro bellísimo estado le dan la bienvenida a nuestra querida y estimada presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en lo que es el primer informe de labores en el encargo de presidenta de México”, fueron sus palabras de bienvenida.

Lee también

Asimismo, vaticinó que los próximos cinco años de la administración de Claudia Sheinbaum serán de crecimiento porque, afirmó, se está consolidando el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y el “profundo amor” que siente la titular del Ejecutivo por México y Veracruz.

“¡Que viva ! ¡Que viva Veracruz! ¡Y que viva México!”, exclamó Rocío Nahle.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante gira de su Primer Informe de Gobierno en Veracruz, este domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: Especial
La presidenta Claudia Sheinbaum durante gira de su Primer Informe de Gobierno en Veracruz, este domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Sheinbaum concluye en Veracruz la primera parte de su gira

Por su parte, informó tras su visita a Veracruz que concluyó la primera parte de su gira nacional para rendir cuentas.

Lee también

Este domingo 7 de septiembre, la mandataria federal recorrió Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, donde estuvo acompañada de los gobernadores Manolo Jiménez, Américo Villarreal y Rocío Nahle, respectivamente.

El sábado, la Presidenta visitó Durango, Sonora y Nuevo León, en compañía del priista Esteban Villegas, el morenista Alfonso Durazo y el emecista Samuel García.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses