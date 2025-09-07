Mientras la senadora de Morena Andrea Chávez rendía su informe anual de actividades en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua, en la capital de ese estado, ciudadanos se manifestaron con pancartas y mantas afuera del recinto para expresar su repudio a ella y al senador Adán Augusto López, jefe político de la legisladora.

“Adán ligado al marco”, “No a La Barredora”, “#Narco Adán”, “Narco gobierno”, “Prefiero Cruz (Pérez Cuéllar) que a la Barredora”, “Mejor Cruz que la Cruzada” y “Dónde están las caravanas de salud”, fueron algunas de las consignas que aparecieron en Chihuahua.

Algunas de las leyendas hacían alusión al alcalde de Ciudad Juárez, el también morenista Cruz Pérez Cuéllar, quien este domingo rindió su informe de gobierno, pero en el parque de beisbol de esa ciudad fronteriza.

También aparecieron anuncios espectaculares en calles de la capital chihuahuense en las que se puede ver a los senadores Andrea Chávez y Adán Augusto López caricaturizados encima de un camión del servicio público de limpia rotulado con la leyenda “Morena La Barredora” y con el color guinda distintivo de ese partido político.

Además, circularon en calles de Chihuahua algunos vehículos con las imágenes de ambos senadores morenistas, con el título de “La Barredora”.

Ciudadanos se manifiestan afuera del Centro de Convenciones Expo Chihuahua en contra de la senadora Andrea Chávez y el coordinador del partido en la Cámara alta, Adán Augusto López, este domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: Especial

