Más Información

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Mientras la senadora de Morena rendía su informe anual de actividades en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua, en la capital de ese estado, ciudadanos se manifestaron con pancartas y mantas afuera del recinto para expresar su repudio a ella y al senador , jefe político de la legisladora.

“Adán ligado al marco”, “No a La Barredora”, “#Narco Adán”, “Narco gobierno”, “Prefiero Cruz (Pérez Cuéllar) que a la Barredora”, “Mejor Cruz que la Cruzada” y “Dónde están las caravanas de salud”, fueron algunas de las consignas que aparecieron en Chihuahua.

Lee también

Algunas de las leyendas hacían alusión al alcalde de Ciudad Juárez, el también morenista Cruz Pérez Cuéllar, quien este domingo rindió su informe de gobierno, pero en el parque de beisbol de esa ciudad fronteriza.

También aparecieron anuncios espectaculares en calles de la capital chihuahuense en las que se puede ver a los senadores Andrea Chávez y Adán Augusto López caricaturizados encima de un camión del servicio público de limpia rotulado con la leyenda “” y con el color guinda distintivo de ese partido político.

Además, circularon en calles de Chihuahua algunos vehículos con las imágenes de ambos senadores morenistas, con el título de “La Barredora”.

Lee también

Ciudadanos se manifiestan afuera del Centro de Convenciones Expo Chihuahua en contra de la senadora Andrea Chávez y el coordinador del partido en la Cámara alta, Adán Augusto López, este domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: Especial
Ciudadanos se manifiestan afuera del Centro de Convenciones Expo Chihuahua en contra de la senadora Andrea Chávez y el coordinador del partido en la Cámara alta, Adán Augusto López, este domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: Especial
Ciudadanos se manifiestan afuera del Centro de Convenciones Expo Chihuahua en contra de la senadora Andrea Chávez y el coordinador del partido en la Cámara alta, Adán Augusto López, este domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: Especial
Ciudadanos se manifiestan afuera del Centro de Convenciones Expo Chihuahua en contra de la senadora Andrea Chávez y el coordinador del partido en la Cámara alta, Adán Augusto López, este domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses