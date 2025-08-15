A través de un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la diputada María Elena Pérez-Jaén (PAN), secretaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, propuso exhortar al senador Adán Augusto López, coordinador de Morena, para que pida licencia.

La finalidad, explicada en conferencia de prensa, es que colabore con las autoridades en la investigación de quien fuera su secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal La Barredora.

“Tengo algunas preguntas: ¿qué hizo con los informes de inteligencia recibidos? ¿Los informes estaban clasificados como secretos y llegaron a las más altas esferas de seguridad? ¿Hubo instrucciones superiores que le impidieron? La omisión coincidió con el periodo en que Adán Augusto López Hernández fue gobernador de Tabasco y, posteriormente, secretario de Gobernación. ¿Por qué ocultó estos informes el general Audomaro Martínez? ¿Por qué no los hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República? ¿Por qué no se coordinó con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional? Y si así lo hizo, ¿por qué la Fiscalía General de la República guardó silencio?”, cuestionó.

Añadió que si es necesario interpondrá denuncias en contra del senador López Hernández para que sea requerido por las autoridades y, en consecuencia, solicite licencia a su cargo.

“Tengo conocimiento de que sí ya hay denuncias presentadas de Adán Augusto, contra el señor, que se inicia una investigación, pero yo no tengo ningún problema en hacerlo, y también que si no hay yo la voy a promover, por supuesto”, expresó.

La panista informó que a través de otro punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, y una solicitud a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, pidió la comparecencia del general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia durante el periodo en que Hernán Bermúdez se convirtió en secretario de Seguridad en Tabasco.

Dijo que la finalidad es que haya un informe general sobre los delitos atribuidos al grupo criminal La Barredora “y a su líder Hernán Bermúdez, ocurridos en Tabasco durante su gestión como director del Centro Nacional de Inteligencia”.

“Solicité la comparecencia, en audiencia, del general Audomaro Martínez, quien fuera director general del Centro Nacional de Inteligencia, para que se presente ante las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de la Defensa”, expuso.