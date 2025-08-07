Legisladores del PRI y el PAN escenificaron un encontronazo con el líder de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, tras exigirle que se separe de su escaño para enfrentar las acusaciones de vínculos con el crimen organizado, luego de la orden de aprehensión girada contra Hernán Bermúdez, su exsecretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco y presunto dirigente del cártel La Barredora.

El exgobernador dijo que se trata de versiones infundadas difundidas por la oposición, seudoperiodistas y seudocolumnistas, por lo que “toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado”.

En ríspida sesión, la senadora del PAN Lilly Téllez presentó un punto de acuerdo para que López Hernández pida licencia y se ponga a disposición de las autoridades por las acusaciones en su contra de presuntos nexos con el narco.

“Adán Augusto López no debería estar sentado ahí. Yo se lo he dicho muchas veces así de frente. Él debería salir esposado de este recinto y debería ser llevado ante la justicia, pero lo protege Sheinbaum”, lanzó la panista desde tribuna.

Aseguró que pesan sobre Adán Augusto López acusaciones “gravísimas” de corrupción, encubrimiento, tráfico de influencias y conflicto de intereses.

“Ha repartido contratos por más de 270 millones de pesos sin licitaciones. Nombró como jefe de seguridad de Tabasco a un tipo que tenía antecedentes de relación con el crimen organizado (…) La justicia, Adán Augusto López, te va a alcanzar algún día, y a toda tu bancada de mafiosos también”, recalcó.

El líder morenista defendió los resultados de su gobierno en materia de seguridad, justificó el nombramiento de Hernán Bermúdez en medio de una crisis de delincuencia, dijo que no se escudará en el fuero y ratificó su disposición a comparecer ante las autoridades si es requerido.

“A mí, se los digo con todo respeto, no me preocupa. Yo sé cómo actúan. Como bien dice Andrés Manuel López Obrador: la calumnia, cuando no mancha, tizna. En este caso, toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado”, afirmó desafiante. “Le sugiero a quien presentó el punto de acuerdo que cuando menos se documente, porque hoy hacia mi persona no hay ninguna denuncia presentada (…) En lugar de estar atendiendo a chismes y especulaciones, mejor esperemos que nos juzgue la historia”.

También se subió al ring el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para acusar al tabasqueño.

“Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán, porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México”.

El morenista respondió: “Usted nunca ha sido un político brillante, lo que sí ha sabido es besarle el anillo, besarle la mano a quien le convenía, aunque después fuese a mordérsela. Como dicen en mi pueblo, vulgar en privado, teatral en lo público, y vacío en la política. No se equivoque, no somos iguales, mi trayectoria no empezó siendo porro universitario”.

El senador del PRI hizo un llamado al pueblo de México a “cerrar filas” y no permitir “que queden impunes quienes están señalados por tener vinculaciones con el crimen organizado”.

Otro morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que “Alejandro Moreno debe ser desaforado” y enfrentar a la justicia por peculado.

“Yo no digo que usted es culpable o inocente, lo que le pido, si usted dice que tiene el valor que viene a demostrar aquí, es que comparezca ante la fiscalía del estado de Campeche”, dijo.

Moreno Cárdenas argumentó que las acusaciones de enriquecimiento ilícito, peculado y abuso de autoridad fueron desechadas por un tribunal del Poder Judicial.

“No, señor, no somos iguales. Yo no estoy acusado por proteger a criminales y por defender al crimen organizado, porque de eso es lo que está denunciado el senador López Hernández. Yo siempre he actuado con valentía”, reaccionó.

En respuesta, el senador López Hernández arremetió nuevamente en contra del dirigente nacional priista. “De todo lo que vino a vociferar el senador Moreno solamente en una cosa coincido: efectivamente, somos completamente distintos, lo somos porque lo suyo es el lodazal, el estiércol, estiercolero (sic), lo mío es seguir construyendo el proyecto de transformación, junto con muchos millones de mexicanos”, concluyó.

La acusación, del Centro Nacional de Inteligencia: PAN

Por su parte, el panista Federico Döring destacó que no fue la oposición, sino Rubén Sandoval, director del Centro Nacional de Inteligencia e hijo del general Luis Cresencio Sandoval, extitular de la Defensa Nacional, quien afirmó que se creó un cártel desde el gobierno de Tabasco.

Previamente al debate, los panistas Ricardo Anaya y Döring encendieron las sirenas de dos megáfonos para exigir que la sesión comenzara con el tema de los presuntos nexos de Adán Augusto López con el crimen organizado.

En la sesión, la bancada de Morena desplegó una gran manta en el salón de plenos de la Cámara Alta con la imagen de la senadora Lilly Téllez y la leyenda “Traidora”.