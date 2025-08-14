Simpatizantes de Gerardo Fernández Noroña llegaron a la Casona de Xicoténcatl, para escuchar el informe anual del presidente del Senado.

En la explanada exterior del recinto se instaló una carpa con sillas y pantallas de televisión.

Antes del inicio del acto, del interior del inmueble enviaron tamales para los seguidores del presidente de la Mesa Directiva.

Minutos después llegó el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, quien no hizo declaraciones a la prensa, y dedicó algunos minutos a posar y tomarse selfies y fotos con quienes se lo pidieron.

Adán Augusto López también llegó al informe de actividades del senador Gerardo Fernando Noroña en la sede de Xicoténcatl (14/08/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

En representación del Poder Ejecutivo se encuentra en el recinto el subsecretario de Gobernación César Yáñez.

Se prevé que al término de su informe Fernández Noroña salga a dar un mensaje político ante sus huestes.

El evento en el Patio Central de la sede alterna del Senado inició con un concierto de música barroca, a cargo de Santiago Álvarez Campa.

Marina del Pilar Ávila, es la única gobernadora presente en el último informe de actividades del senador Gerardo Fernández Noroña



