"México hace lo que le decimos", dice Trump; también Canadá, afirma

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex en EU; es por Odebrecht

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Un choque vial en Tennessee llevó a la red de narco liderada por "El Abuelo"; EU ofrece hasta 10 mdd por jefe de "Cárteles Unidos"

FIFA saca a la venta boletos individuales para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

EU ofrece recompensa de hasta 26 mdd por líderes de "Cárteles Unidos"; también anuncia sanciones contra "Los Viagras"

Simpatizantes de llegaron a la Casona de Xicoténcatl, para escuchar el informe anual del presidente del .

En la explanada exterior del recinto se instaló una carpa con sillas y pantallas de televisión.

Antes del inicio del acto, del interior del inmueble enviaron tamales para los seguidores del presidente de la .

Minutos después llegó el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, , quien no hizo declaraciones a la prensa, y dedicó algunos minutos a posar y tomarse selfies y fotos con quienes se lo pidieron.

Adán Augusto López también llegó al informe de actividades del senador Gerardo Fernando Noroña en la sede de Xicoténcatl (14/08/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL
Adán Augusto López también llegó al informe de actividades del senador Gerardo Fernando Noroña en la sede de Xicoténcatl (14/08/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

En representación del Poder Ejecutivo se encuentra en el recinto el subsecretario de Gobernación César Yáñez.

Se prevé que al término de su informe Fernández Noroña salga a dar un mensaje político ante sus huestes.

El evento en el Patio Central de la sede alterna del Senado inició con un concierto de música barroca, a cargo de Santiago Álvarez Campa.

nro/apr

