La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en Morena hay mucha unidad pese a diferencias, además que el movimiento de la cuarta transformación “está muy cohesionado”.

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes se reunirá con los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, luego de sus escándalos por vacaciones lujosas y por la relación con Hernán Bermúdez, prófugo por su relación con el grupo delictivo de “La Barredora”.

“Nos vamos a ver para platicar la agenda de cambios legislativos, algunos también constitucionales que vamos a presentar para septiembre”, señaló la titular del Ejecutivo federal.

Lee también ¿Cuánto cuestan las copias certificadas del acta de nacimiento?; paso a paso como descargarla en línea

“Nuestro movimiento está muy cohesionado, muy cohesionado. Hay diferencias, sí, qué bueno. Imagínense que acabáramos como aquellos partidos del pensamiento único, pues no. No somos ni pretendemos serlo, hay discusión ahí dentro del movimiento que representamos.

“Y Morena, como tal, pues tiene sus propias instancias, pero nuestros adversarios se van a quedar con las ganas porque aquí no va a haber división, hay mucha unidad”, declaró la Presidenta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr