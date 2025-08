El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que “nunca había sentido tanto acoso”, luego de las críticas que recibió por el viaje que realizó la semana pasada a España.

En conferencia de prensa, el líder guinda sostuvo que se trató de un viaje de aniversario matrimonial y sostuvo que no usó “un quinto” de los recursos del erario.

“Ni fue indebido ni fue ilegal ni fue inmoral. Compensé a mi esposa, en una mínima acción por nuestro aniversario de matrimonio. No erogué un solo cinco de la Cámara de Diputados y creo que no me pueden negar que tengo derecho a vacacionar con mi esposa.

“No ofendo a nadie. ¿A quién ofendo? Si es mi dinero el que gasto y si intento en un lugar y en un horario que no lastimo a nadie, no incumplo mi responsabilidad constitucional”, esgrimió el legislador.

Afirmó que cualquier persona en un cargo público ocupa gran parte de su tiempo en ello y desatiende a su pareja y familia, pero “las esposas o esposos merecen siempre atención, acompañamiento y tener espacios de disfrute y de reposo compartido”. Además, si esto se realiza con recursos propios “y se desarrolla sin afectar nuestra responsabilidad constitucional”, dijo el diputado de Morena, “no debería ofender o lastimar a [ninguna] persona, periodista o medio de comunicación”.

El morenista explicó que llevaba muchos años sin salir del país porque “tiene muchas actividades, hasta domingos trabajo y estoy muy feliz”.

Sin embargo, aseveró que sus vacaciones no deben “ser motivo de descalificación ni de escarnio ni de desprestigio”, y acusó a la oposición de tomar el tema para hacerlo.

Ante los cuestionamientos sobre quién podría estar espiando a los integrantes de Morena que fueron vistos en distintos viajes por Europa y Asia, el diputado expresó que es normal sorprender a alguien con un celular.

“Es parte de un proceso que estamos viviendo y que todos tenemos que transparentar lo que hacemos”, mencionó Monreal. Pese a ello, sí consideró que podría tratarse de una campaña sucia por parte de la oposición.