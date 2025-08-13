El senador Gerardo Fernández Noroña reveló el cuadro que le hicieron y que será incluido en la Galería de Presidentes y Presidentes del Senado, ubicada en la Vieja Casona de Xicoténcatl, antigua sede de la cámara alta.

En su video charla de este miércoles, el legislador morenista presumió la obra, realizada por la pintora Aurora Argüello Gutiérrez.

Fernández Noroña informó que la próxima semana, posiblemente el lunes, inaugurará el cuadro, del que dijo sentirse contento y satisfecho.

“Muy buena la pintora Aurora, es la que ha hecho la mayoría de los cuadros de los presidentes del Senado. Francamente me pareció una estupenda pintora, estupenda ejecución, me gustó mucho”, comentó.

En la pintura, el senador aparece vestido con una camisa blanca, con su mano izquierda en alto y el dedo pulgar hacia arriba.

Fernández Noroña destacó que todos sus antecesores aparecen en una misma postura, de busto, pero él decidió que su cuadro fuera diferente.

