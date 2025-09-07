Más Información

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol fiscal que se desencadenó del megadecomiso de en Tampico, Tamaulipas en marzo pasado.

En conferencia de prensa, García Harfuch habló de la detención de 3 empresarios, 5 marinos en activo, y uno en retiro, además de cinco exfuncionarios de aduanas.

Los nombres son: Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Endira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Natalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”.

Además, el titular de la dependencia salió en defensa de la Secretaría de la Marina y de su titular en la administración pasada, Manuel Ojeda.

“Reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeño el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución, el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución”, explicó Harfuch acompañado de los titulares de la Sedena, Ricardo Trevilla; de la FGR, y de Marina, Raymundo Pedro Morales.

