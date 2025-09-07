Conferencia del Gabinete de Seguridad; sigue aquí el minuto a minuto

Hoy, en la conferencia de prensa se espera que se aborden varios temas cruciales sobre el estado de la seguridad en el país. Uno de los temas que ha acaparado la atención pública en las últimas horas es la detención del Vicealmirante Manuel Frías, quien fue aprehendido por su presunta responsabilidad en el tráfico ilegal de combustible.

Nación 11:08 AM Detalla que con el operativo coordinado se inspeccionó una embarcación donde se aseguraron 10 millones de litros de diésel, siendo "el aseguramiento, es uno de los más grandes en la historia reciente". Menciona que gracias a esto se reveló una estructura criminal que se dedica a esto.

Nación 11:03 AM Omar García Harfuch, titular de la SSPC, detalla que en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que llevo a la detención de 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible.

Nación 10:54 AM Inicia la conferencia del Gabinete de Seguridad,

