El Gabinete de Seguridad federal aseguró que, a once meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la estrategia de seguridad está dando resultados porque ataca las raíces del problema y porque es es un modelo basado en la justicia social.

En un video difundido al inicio del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se lleva a cabo en Palacio Nacional y en donde se encuentra reunidos todas y todos los gobernadores, así como el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se destacó que desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el homicidio doloso ha bajado en 25%.

"A 11 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum la estrategia nacional de seguridad está dando resultados porque ataca las raíces del problema, fortalecen las capacidades institucionales, mejora los mecanismos de colaboración y combate la impunidad.

Lee también Claudia Sheinbaum encabezará hoy el Consejo Nacional de Seguridad Pública; asistirán todas y todos los gobernadores

"Es un modelo basado en justicia social, inteligencia institucional y coordinación entre los tres órdenes de gobierno".

Ejes de la estrategia de Seguridad

Se indicó que el primer eje de la estrategia es la atención a las causas llegando a las familias y a los jóvenes para generar oportunidades como parte de este se han realizado 4 mil 759 jornadas de paz y la destrucción de 5 mil 457 armas de fuego mediante acciones de desarme voluntario

Se explicó que el segundo eje es la consolidación de la Guardia Nacional (GN) como una institución que cada día se fortalece para garantizar la protección, la paz y seguridad con mayor presencia en todo el país y un reforzamiento de la seguridad en carreteras.

El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia e investigación con cambios legales que permiten ampliar las capacidades para recopilar información, optimizar el análisis de datos estratégicos y utilizar tecnología avanzada para detener a generadores de violencia.

Lee también Familia, gabinete y otros poderes en lugares destacados durante el primer informe de Sheinbaum; fila a fila de sus invitados

Además, se destacó la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública donde se capacita a la primera generación de agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También se destacó la coordinación con las entidades federativas para realizar operativos conjuntos que han resultado en la desarticulación de redes criminales para fortalecer aún más la coordinación y el uso de inteligencia la ley general del Sistema Nacional de seguridad pública impulsa el desarrollo policial y articula los esfuerzos entre federación estados y municipios.

Estrategia de seguridad está dando resultados porque ataca las raíces del problema de la violencia y porque es un modelo basado en justicia social: Gabinete de Seguridad. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Se enfatizó que gracias a estas acciones de septiembre de 2024 a Julio de 2025 el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 25% con respecto a septiembre del 2024.

Lee también Kenia López Rabadán presidirá la Cámara de Diputados; Sergio Gutiérrez va a la vicepresidencia

En el video también se informó que la coordinación también ha sido clave en la Estrategia Nacional Contra la Extorsión que ya está dando resultados para detener este delito, pues al día de hoy se han recibido 32 mil 622 llamadas en el número único de denuncia 089 y se han detenido a 212 personas del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de este año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp