Más Información

Kenia López Rabadán Presidirá la Cámara de Diputados; Sergio Gutiérrez va a la vicepresidencia

Kenia López Rabadán Presidirá la Cámara de Diputados; Sergio Gutiérrez va a la vicepresidencia

Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Ssa anuncia la Semana Nacional de Salud Pública 2025; busca llegar a 20 millones de personas

Ssa anuncia la Semana Nacional de Salud Pública 2025; busca llegar a 20 millones de personas

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

La presidenta informó que este martes a las 12:00 horas encabezará en Palacio Nacional el en su 51 Sesión Ordinaria, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que estarán presentes, además del Gabinete de Seguridad, todas y todos los gobernadores del país, a quienes se les presentarán los cambios a las leyes de Seguridad, de Búsqueda, además de tratar el tema de la extorsión y en donde, adelantó, se tomarán algunos acuerdos en materia de seguridad.

La Mandataria federal destacó el trabajo que ha hecho en estos once meses de gobierno el Gabinete de Seguridad.

Lee también

"Va muy bien el Gabinete de Seguridad, está haciendo muy buen trabajo, la verdad. Hoy a las 12:00 nos reunimos con todos los gobernadores, es el Consejo Nacional de Seguridad, vienen las 32 entidades de la República con sus titulares, los 31 gobernadores, gobernadoras, y la jefa de Gobierno.

"Se va a presentar los cambios en la Ley de Seguridad y los cambios en la Ley de Búsqueda y de Población, el tema de la extorsión y vamos a tomar algunos acuerdos", explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses