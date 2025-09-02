La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este martes a las 12:00 horas encabezará en Palacio Nacional el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su 51 Sesión Ordinaria, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que estarán presentes, además del Gabinete de Seguridad, todas y todos los gobernadores del país, a quienes se les presentarán los cambios a las leyes de Seguridad, de Búsqueda, además de tratar el tema de la extorsión y en donde, adelantó, se tomarán algunos acuerdos en materia de seguridad.

La Mandataria federal destacó el trabajo que ha hecho en estos once meses de gobierno el Gabinete de Seguridad.

"Va muy bien el Gabinete de Seguridad, está haciendo muy buen trabajo, la verdad. Hoy a las 12:00 nos reunimos con todos los gobernadores, es el Consejo Nacional de Seguridad, vienen las 32 entidades de la República con sus titulares, los 31 gobernadores, gobernadoras, y la jefa de Gobierno.

"Se va a presentar los cambios en la Ley de Seguridad y los cambios en la Ley de Búsqueda y de Población, el tema de la extorsión y vamos a tomar algunos acuerdos", explicó.

