La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en el llamado a los empresarios mexicanos para “que inviertan más” en el país para generar más empleos y desarrollo económico.
Esto luego que el 1 de septiembre, en su primer informe de gobierno, la jefa del Ejecutivo federal hizo este exhorto al empresariado mexicano a que se siga fomentando la inversión en nuestro país.
“El objetivo, es ese, por eso la convocatoria, el llamado que hice. Hay muchos empresarios mexicanos que están invirtiendo y el llamado es a que inviertan más”, explicó.
En Palacio Nacional, la Mandataria federal aseguró que “hay muchas posibilidades” en diversas industrias, como la farmacéutica, manufactura, textil, calzado, y construcción.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la banca en México “tiene muchos recursos” y a veces solo están a la espera que haya, por ejemplo, concesiones de obras públicas o de esquemas de financiamiento mixto.
