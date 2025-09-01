Más Información
La mañana de este 1 de septiembre y a 11 meses de haber asumido el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su primer informe de Gobierno en una ceremonia desde Palacio Nacional. Por la tarde, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, entregó el documento a la Cámara de Diputados.
El escrito consta de un total de mil 226 páginas y da cuenta de los avances de su administración, así como los retos a los que se enfrenta la morenista durante los próximos años de su mandato, tal como amenazas del exterior, crimen organizado, lavado de dinero, ciberataques, entre otros.
En su versión web, el primer informe de Sheinbaum se divide en cuatro grandes apartados y a su vez, estos detallan los avances y desafíos:
- Un Gobierno del Pueblo, para el Pueblo y con el Pueblo: Detalla el enfoque "social y comunitario" de la administración de la morenista, así como los valores que representan a la 4T y presenta los avances en temas de seguridad, migración, entre otros.
- Bienestar con Justicia: Ahonda en temas sobre los programas de Bienestar a lo largo de estos 11 meses, educación, cultura, ciencia, apoyo a las mujeres, etcétera.
- Prosperidad Compartida: Abarca el plan de la Presidenta en el enfoque económico, de energía, turismo, entre otros.
- Desarrollo Sustentable: Detalla los avances y retos de su administración en temas que incluyen a la naturaleza y medio ambiente.
A continuación, te compartimos el documento integro y versión digital del primer informe de Gobierno 2025-2025 de la presidenta Claudia Sheinbaum:
