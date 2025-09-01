Más Información

Inicia toma de protesta del nuevo Poder Judicial en el Senado; sigue la cobertura en VIVO

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

"Bola de narcopolíticos y corruptos", increpa Alito Moreno a oficialistas; "el PRI no permitirá que asesinen la democracia"

Noroña cuestiona a Gutiérrez Luna por darle la palabra a Alito Moreno en el Congreso; "premia a los reventadores", acusa

Saquon Barkley es elegido mejor jugador en toda la NFL; encabeza la lista de los 100 mejores elementos de la liga

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

La mañana de este 1 de septiembre y a 11 meses de haber asumido el cargo, la presidenta presentó su primer informe de Gobierno en una ceremonia desde Palacio Nacional. Por la tarde, la secretaria de Gobernación , entregó el documento a la Cámara de Diputados.

El escrito consta de un total de mil 226 páginas y da cuenta de los avances de su administración, así como los retos a los que se enfrenta la durante los próximos años de su mandato, tal como amenazas del exterior, crimen organizado, lavado de dinero, ciberataques, entre otros.

Ciudad de México 1 septiembre 2025 Primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Foto: Fernanda Roja / EL UNIVERSAL
En su versión web, el primer informe de Sheinbaum se divide en cuatro grandes apartados y a su vez, estos detallan los avances y desafíos:

  • Un Gobierno del Pueblo, para el Pueblo y con el Pueblo: Detalla el enfoque "social y comunitario" de la administración de la morenista, así como los valores que representan a la 4T y presenta los avances en temas de seguridad, migración, entre otros.
  • Bienestar con Justicia: Ahonda en temas sobre los programas de Bienestar a lo largo de estos 11 meses, educación, cultura, ciencia, apoyo a las mujeres, etcétera.
  • Prosperidad Compartida: Abarca el plan de la Presidenta en el enfoque económico, de energía, turismo, entre otros.
  • Desarrollo Sustentable: Detalla los avances y retos de su administración en temas que incluyen a la naturaleza y medio ambiente.

Consulta aquí el primer Informe de Gobierno de Sheinbaum

A continuación, te compartimos el documento integro y versión digital del primer informe de Gobierno 2025-2025 de la presidenta Claudia Sheinbaum:

