La mañana de este 1 de septiembre y a 11 meses de haber asumido el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su primer informe de Gobierno en una ceremonia desde Palacio Nacional. Por la tarde, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, entregó el documento a la Cámara de Diputados.

El escrito consta de un total de mil 226 páginas y da cuenta de los avances de su administración, así como los retos a los que se enfrenta la morenista durante los próximos años de su mandato, tal como amenazas del exterior, crimen organizado, lavado de dinero, ciberataques, entre otros.

Lee también Primer Informe de Sheinbaum revela amenazas a la seguridad nacional; crimen organizado y lavado de dinero, entre los desafíos

Ciudad de México 1 septiembre 2025 Primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Foto: Fernanda Roja / EL UNIVERSAL

En su versión web, el primer informe de Sheinbaum se divide en cuatro grandes apartados y a su vez, estos detallan los avances y desafíos:

Un Gobierno del Pueblo, para el Pueblo y con el Pueblo : Detalla el enfoque "social y comunitario" de la administración de la morenista, así como los valores que representan a la 4T y presenta los avances en temas de seguridad, migración, entre otros.

: Detalla el enfoque "social y comunitario" de la administración de la morenista, así como los valores que representan a la 4T y presenta los avances en temas de seguridad, migración, entre otros. Bienestar con Justicia : Ahonda en temas sobre los programas de Bienestar a lo largo de estos 11 meses, educación, cultura, ciencia, apoyo a las mujeres, etcétera.

: Ahonda en temas sobre los programas de Bienestar a lo largo de estos 11 meses, educación, cultura, ciencia, apoyo a las mujeres, etcétera. Prosperidad Compartida : Abarca el plan de la Presidenta en el enfoque económico, de energía, turismo, entre otros.

: Abarca el plan de la Presidenta en el enfoque económico, de energía, turismo, entre otros. Desarrollo Sustentable: Detalla los avances y retos de su administración en temas que incluyen a la naturaleza y medio ambiente.

Consulta aquí el primer Informe de Gobierno de Sheinbaum

A continuación, te compartimos el documento integro y versión digital del primer informe de Gobierno 2025-2025 de la presidenta Claudia Sheinbaum:

Consúltalo aquí

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc