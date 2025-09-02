Kenia López Rabadán Presidirá la Cámara de Diputados; Sergio Gutiérrez va a la vicepresidencia

Kenia López Rabadán, será la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Así lo aprobó la mayoría del grupo parlamentario de Morena, en un cónclave privado a la que solo entraron diputadas y diputados.

Los congresistas comenzaron a llegar a la 10:00 de la mañana, y a su entrada fueron despojados de sus celulares, los cuales fueron metidos en bolsas de plástico con un número a fin de identificarlos para devolverlos a la salida.

40 minutos después, inició el encuentro formal, en el que se pusieron en la mesa los perfiles de Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring y Germán Martínez.

Previamente, Monreal Ávila dialogó con Jorge Romero y Elías Lixa, quienes le pidieron respetar el acuerdo y gestionar el apoyo para Kenia.

Monreal dijo a las y los diputados que la Presidencia del PAN no está a debate, pues lo marca la Ley, y recordó que en aras de la paridad dicho cargo le toca a una mujer, por lo que pidió elegir entre Kenia y Margarita.

En el encuentro la mayoría parlamentaria también eligió a Sergio Gutiérrez Luna como vicepresidente de la Mesa Directiva, y a la diputada Julieta Villalpando Riquelme como vicecoordinadora del grupo.

Al término de la reunión morenista, iniciará un encuentro entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la que Monreal confirmará el apoyo a Kenia López Rabadán.

Una vez que termine dicha reunión, iniciará la sesión ordinaria para votar el acuerdo y proceder a la toma de protesta, de la que se tiene contemplado que la panista emita un breve discurso.

