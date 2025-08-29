Más Información
Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional
Alito Moreno solicita ingresar al mecanismo de protección tras agresión a Noroña; interpone denuncia en la FGR por lesiones
Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan
“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena
Muere bebé abandonada en baños afuera del Metro UAM-I; IMSS Bienestar informa que la pequeña presentó varias complicaciones
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados definirá a sus representantes en la Mesa Directiva, entre ellos a quien la presidirá, el próximo domingo 31 de agosto, anunció José Elías Lixa, coordinador albiazul.
En el marco de su reunión plenaria, realizada en Jalisco, el legislador reconoció el trabajo del diputado Alán Márquez, quien fungió como secretario de la Mesa Directiva en el periodo pasado, y el de la diputada Kenia López Rabadán, vicepresidenta, quien se prevé que sea elegida para encabezarla en el periodo que inicia en septiembre. Enrique Gómez y Antonio López