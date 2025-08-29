La bancada del PAN en la Cámara de Diputados definirá a sus representantes en la Mesa Directiva, entre ellos a quien la presidirá, el próximo domingo 31 de agosto, anunció José Elías Lixa, coordinador albiazul.

En el marco de su reunión plenaria, realizada en Jalisco, el legislador reconoció el trabajo del diputado Alán Márquez, quien fungió como secretario de la Mesa Directiva en el periodo pasado, y el de la diputada Kenia López Rabadán, vicepresidenta, quien se prevé que sea elegida para encabezarla en el periodo que inicia en septiembre. Enrique Gómez y Antonio López