Sheinbaum afirma que oposición se quedó con ganas de ver fracasar a México ante EUA: “El pueblo de México es mucha pieza”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la oposición se quedó con las ganas de ver que a México le fuera mal en la relación con Estados Unidos, al destacar que pese a los pronósticos negativos, el país ha sorteado con éxito los retos económicos y comerciales.

Por lo anterior, la mandataria federal aseguró que el pueblo de México es "mucha pieza".

“Ha habido buenas noticias aún cuando muchos pensaban que le iba a ir mal a México, que no íbamos a poder sortear la amenaza de los aranceles, que no íbamos a poder negociar adecuadamente con el gobierno de Estados Unidos, pues ya han quedado con las ganas porque los mexicanos somos mucha pieza”, afirmó.

Sheinbaum durante su evento en Nuevo León (06/09/2025). Foto: Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL

Sheinbaum destaca "buen momento" de la economía

La mandataria destacó que la economía nacional atraviesa un buen momento, con récord de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2025, superior incluso a la de 2024, así como un peso fortalecido y estabilidad en el empleo.

Sheinbaum subrayó que estos avances se deben al modelo de desarrollo impulsado desde 2018, con tres ejes centrales: el aumento histórico al salario mínimo —que, tras 36 años de estancamiento, ha crecido 135%—; el compromiso de que siga aumentando al menos 12% anual para que, al final del sexenio, un trabajador pueda adquirir hasta 2.5 canastas básicas; y la recuperación de la obra pública, que había sido abandonada.

“Este esfuerzo ha sido posible gracias al acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno”, enfatizó, al asegurar que la política económica busca reducir la pobreza y la desigualdad mientras fortalece el crecimiento.

Presidenta Sheinbaum en su gira por Nuevo León (06/09/2025). Foto: Presidencia

Por otro lado, la mandataria informó que este martes dará inicio la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, al que nombró como “el Tren del Golfo de México”.

“Dentro de dos días, el martes, van a venir a dar el banderazo de inicio de la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo… ahora decidimos irnos al norte, este año se está construyendo el México-Querétaro, pero de Querétaro va a llegar a Nuevo Laredo, o sea, se va a conectar con el tren que estamos haciendo ahora de Saltillo a Nuevo Laredo, es el tren del Golfo de México”, dijo la presidenta.

Lo anterior forma parte de su gira nacional con motivo de su primer informe de gobierno. Este sábado visitó Durango, Coahuila y Nuevo León, donde fue acompañada por el gobernador Samuel García Sepúlveda, quien refrendó su apoyo y elogió su estrategia para afrontar los retos internacionales, en particular en la relación con Estados Unidos.

Sheinbaum reitera coordinación con otros partidos políticos

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue abucheado por morenistas y maestros jubilados de la SNTE en el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Explanada de los Héroes.

Sheinbaum rechazó los abucheos pidiendo a los asistentes guardar silencio con sus manos y agitando la cabeza de un lado a otro.

Al tomar la palabra, Sheinbaum agradeció el recibimiento del gobernador de Nuevo León, por lo que los asistentes aprovecharon para abuchear al mandatario con un "¡buuu!".

Claudia Sheinbaum Pardo junto al gobernador Samuel García durante su evento en Nuevo León (06/09/2025). Foto: Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL

Inmediatamente, la presidenta pidió respeto al decir: "Nada, nada, nada" y aclaró que aunque vengan de partidos políticos distintos se debe trabajar en coordinación.

"(...) tiene que haber coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federal, por el bien de todas y de todos", destacó.

Al respecto, el mandatario Samuel García reconoció el trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum, y destacó la labor que ha hecho con la relación con Estados Unidos, y con la seguridad ya que indicó que han bajado la incidencia delictiva.

"(...) sin duda es por el gran trabajo y colaboración que el gobierno Federal tiene con el Estado. Muchas gracias primer año y vendrán cinco mejores bienvenida a Nuevo León", destacó.

