T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum; anuncia inversión de 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

En Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “le hace mucho bien a ambos países” y reiteró que la imposición de aranceles afectaría tanto a la economía mexicana como a la estadounidense.

Acompañada por el gobernador priista Esteban Villegas, la mandataria recordó que, a inicios de este año, surgió la amenaza de que Washington impusiera aranceles a México. Ante ello, dijo, su administración optó por mantener la serenidad.

“Ha sido un año que parecía muy complejo. En marzo, cuando fue la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos dijo que iba a haber aranceles para México, siempre dijimos: hay que actuar con cabeza fría, con mucho temple”, señaló.

Subrayó que su estrategia fue convencer al gobierno estadounidense de que era preferible la coordinación en distintos temas, entre ellos la seguridad, a la confrontación comercial. “Tenemos que convencer al presidente y al gobierno de los Estados Unidos que es mejor trabajar conjuntamente (…) porque le hace mucho bien a México y Estados Unidos el tratado comercial. Poner aranceles siempre va a afectar a Estados Unidos y va a afectar a México”, sostuvo.

Sheinbaum resaltó además que México mantiene, en promedio, uno de los niveles más bajos de aranceles en el mundo, lo que atribuyó a decisiones estratégicas tomadas en el marco del T-MEC.

“Muy importante: una relación de respeto con Estados Unidos, pero nunca de subordinación. Siempre dijimos: nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. México es un país libre, independiente y soberano”, expresó.

La presidenta enfatizó también la fuerza cultural y laboral de la nación. “Somos potencia cultural, y las mexicanas y los mexicanos somos hombres y mujeres trabajadores que siempre salimos adelante. Por eso, en este mes de la patria, septiembre de 2025, gritamos con alegría que México es un país libre, independiente y soberano”, dijo ante los asistentes.

Anuncia inversión de 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

El acto en Durango formó parte de la gira que realiza la jefa del Ejecutivo federal con motivo de su primer informe de gobierno, en la que ha insistido en que su administración mantiene una política exterior basada en el respeto mutuo y la defensa de la soberanía nacional.

Durante el evento, Sheinbaum anunció que ante el cierre de la frontera con Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador en el territorio nacional se hará una inversión de 700 millones de pesos para la producción de carne en los estados de Durango, Coahuila y Sonora.

“Vamos a iniciar con este programa y vamos a regresar para rendir cuentas de nuevo”, comentó junto al gobernador de Durango, Esteban Villegas, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez; la secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Elena Vega Rangel, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué y el director de la Conagua, Efraín Morales.

Recordó que hace meses productores de Durango, Coahuila y Sonora acudieron a ella ante las pérdidas en la exportación a causa del gusano barrenador. “Fueron persistentes”, dijo. Por ello mencionó que se tomó la decisión de hacer un programa integral para la producción de carne en los tres estados.

Informó que se pidió garantizar que se apoye principalmente al pequeño productor, es decir, al que cuenta con pocas cabezas de ganado.

Sheinbaum Pardo también anunció que inaugurarán próximamente la carretera San Ignacio-Tayoltita, además de la construcción de siete caminos artesanales en la zona del Mezquital, iniciarán un programa de repavimentación de todas las carreteras federales y construirán una universidad nacional Rosario Castellanos.

Asimismo, en materia de agua comentó que se estará tecnificando el distrito de riego 017 en La Laguna y se ampliarán las redes de distribución de agua como parte del programa Agua Saludable para La Laguna. Y aseguró que ya inició la licitación del proyecto sexenal de la construcción de la presa El Tunal II.

