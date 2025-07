Con el anuncio de aranceles de 30% a México y 35% a Canadá, Estados Unidos quiere sabotear la próxima revisión del T-MEC, indicaron expertos a EL UNIVERSAL.

“Las cartas enviadas buscan complicar o incluso reventar las negociaciones del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá); la redacción desecha los esfuerzos realizados por México y Canadá relacionados a controlar el tráfico de fentanilo”, dijo el exnegociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y experto en comercio exterior, Jorge Molina.

Todo muestra que el presidente estadounidense, Donald Trump, “seguirá utilizando la emergencia del fentanilo para sabotear la renegociación del T-MEC y argumentar la necesidad de generar un nuevo instrumento que incluya el comercio y los temas de seguridad y control fronterizo”, opinó.

Molina dijo que “estamos ante una situación en que cualquier tratado con Estados Unidos incluirá aranceles, por lo que no se entiende que la presidenta Claudia Sheinbaum insista en no tomar ninguna medida que proteja a la industria mexicana. Hasta la fecha, la aplicación de los aranceles no se ha reflejado en las importaciones, pero esto cambiará a partir del próximo mes”.

El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, Ignacio Martínez, señaló que, con este anuncio de 30%, se observa que las estrategias de negociación de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que Trump ha exigido, no han funcionado.

“México ha cedido a lo que ha solicitado la Casa Blanca, pero la amenaza latente de imponer aranceles, más allá de lo que se estableció el 4 de marzo, mostró que esas estrategias no sirven en absoluto”, por ejemplo, no fue suficiente blindar la frontera sur estadounidense y entregar a 29 delincuentes.

Martínez consideró que el gobierno mexicano "debe cambiar estrategias para contener a Trump, porque una vez que se cumplan los nuevos requisitos de la oficina oval, nuevamente va a amenazar al país”.

Desde su punto de vista, México debería retirar a los 10 mil efectivos de la frontera, imponer aranceles a estados gobernados por republicanos en la Unión Americana lo que afectaría a núcleos duros del Partido Republicano de cara a las elecciones que habrá en Estados Unidos.

Para el exnegociador de la Secretaría de Economía y quien fuera embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio, Roberto Zapata, “es un buen momento para revisar la estrategia considerando que tenemos tres o cuatro meses dialogando con Estados Unidos y no se ha llegado a un resultado y no sé sabe si pueda producirse un resultado”.

“No sé si la vara de Estados Unidos es inalcanzable o simplemente no quiere llegar a un acuerdo... porque (ante los nuevos aranceles) no sabemos qué se necesita para alcanzar un acuerdo y segundo, cuál va a ser el costo de las concesiones... porque hay un sacrificio fuerte en el corto plazo, en el alza de precios sin que existan acuerdos claramente sostenibles en el largo plazo”, dijo.

Señaló que el problema también está en que son acuerdos mediante orden ejecutiva, por lo que no se sabe si “los países que lleguen a acuerdos, tendrán certeza de que los respetará la siguiente administración, o el propio Trump”.

El exjefe técnico de la negociación del T-MEC, Kenneth Smith, indicó que no hay que olvidar que “además de los aranceles anunciados de 30%, están las investigaciones por seguridad nacional que podrían derivar en aranceles en sectores clave para nuestra economía como camiones pesados, turbinas de avión y sus componentes, cobre, madera, minerales, y farmacéuticos”.