Ante los hermanos Monreal, David, Ricardo y Saúl, este último aspirante a la gubernatura y quién amagó con salirse de Morena si no es candidato en el 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó los principios de la autollamada Cuarta Transformación, y destacó que no se llega al gobierno para beneficiarse sino para gobernar.

"Cuando llegó la cuarta transformación cambió el objetivo del gobierno y ese objetivo sigue vigente, nosotros somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para mejorar el pueblo de México y tenemos principios, tenemos causas", aseguró.

Sheinbaum indicó que no llegaron al gobierno para administrar, no llegamos al gobierno para beneficiar, llegamos al gobierno para seguir transformando la patria para beneficio del pueblo de México".

Lee también "Gobernar es rendir cuentas", dice Sheinbaum en Aguascalientes; destaca trabajo de la panista Teresa Jiménez

Presidenta Claudia Sheinbaum en Zacatecas (05/09/2025). Foto: Presidencia

Dijo que así deben ser los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación, y que esas causas están en principios, y "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, se gobierna con honestidad, sin corrupción".

"(...) el gobernante debe vivir en la justa medianía, el recurso del pueblo es del pueblo de México, de nadie más", comentó.

Durante su discurso Sheinbaum reconoció la labor del gobernador de Zacatecas David Monreal, así como del diputado Ricardo Monreal y de "los senadores" por aprobar diversas leyes a favor de la 4T.

Lee también Sheinbaum destaca coordinación en seguridad con Guanajuato; política puede ir más allá de diferencias ideológicas, dice

En medio de la polémica del senador Saúl Monreal, hermano menor de David y Ricardo, Sheinbaum Pardo se despidió de él quien estaba entre los invitados, y se tomaron una foto juntos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc