Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no está de acuerdo en que el senador Saúl Monreal busque participar en la elección de gobernador de Zacatecas en 2027, ya que su hermano David Monreal desempeña dicho cargo actualmente, y sería nepotismo.
Explicó que su reforma contra nepotismo y el acuerdo de Morena para evitar el nepotismo en la elección del 2027 tienen la finalidad de evitar casos como ese; sin embargo, el senador Monreal anunció ayer que si Morena se lo prohíbe, participaría en la elección por el PT o el PVEM.
“No voy a entrar en debate con Saúl, yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa, en qué la elección inmediata participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal o diputado, o senador”, dijo.
La presidenta Sheinbaum señaló estar en contra de la aspiración del senador Monreal porque representa nepotismo.
“Nepotismo es esencialmente cuando un familiar contrata a su otro familiar en el gobierno, o en este caso, que ya está en la Constitución, cuando un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto que, pues, porque puede haber influencias de la persona en otra, y además no se abren oportunidades para otras personas que quieran participar”, explicó.
