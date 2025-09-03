Zacatecas.- El senador Saúl Monreal Ávila acusa a “un grupo” y a la dirigencia estatal de su partido de orquestar "una campaña" en su contra durante la visita que realizó por Zacatecas la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ya que durante una conferencia de prensa ella nuevamente volvió a descartar al senador como posible candidato a la gubernatura en 2027.

Tras estas declaraciones, hoy, por medio de un video que colocó en sus redes sociales, Saúl Monreal manifestó su inconformidad contra quienes dirigen Morena Zacatecas y contra un grupo político que, dejó entrever, opera y tiene dentro de las estructuras del gobierno estatal.

Incluso, al video le escribió una descripción con un título que dice: “Hay un grupo que manipula y engaña a mi propio hermano… y es el que más daño le hace a Zacatecas”.

El video tiene una duración de 4:52 minutos, en donde el senador refiere la visita a su tierra natal por parte de Luisa María Alcalde, a quien le expresa su respeto, además de manifestarle “su compromiso y lealtad con el movimiento”.

Sin embargo, dijo que más allá de esa visita, no debía callar que “persisten intereses oscuros” que buscan ponerlo en el centro de un tema “ya muy platicado por el Consejo Nacional de Morena”, en relación al asunto de que familiares de quienes ocupan un cargo de elección no pueden participar como candidatos en 2027.

“No me entristece que se pueda ver limitada mi aspiración, lo que me duele es que se orquesten campañas para descalificar a alguien que ha entregado su vida al movimiento. No me tiro al suelo para que me levanten, pero creo que nadie merece que perversa y deliberadamente le quieran pisotear sus sueños”, expresó el senador.

Es cuando refiere que “existe un grupo político al que sería un error permitirle que sea adueñe del estado, es al grupo que manipula que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano, es el que más daño le ha hecho a Zacatecas y esto no me lastima solo a mí, lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento”.

A ese grupo les aclara que: “Y no se equivoquen, esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos se adelantaron, no es un ataque solo a Saúl Monreal, es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide aquí en Zacatecas la cuarta transformación, me duele decirlo, pero lo digo con claridad, Morena Zacatecas en lo local parece que no comparte la visión de nuestro líder Andrés Manuel Obrador”.

Además advierte que “si seguimos con sectarismos divisiones y actitudes beligerantes Morena corre el riesgo de perder la gubernatura en 2027 (…) hay quienes no han entendido que la política no es excluir la política es sumar”.

Saúl Monreal aprovechó su mensaje para dejar entrever que su aspiración de ser gobernador sigue igual de vigente al mencionar: “Yo por mi parte estoy tranquilo y tengo muy presente las palabras de mi padre don Felipe Monreal: Hijo lo que el pueblo decida. Si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador estoy seguro de que por encima de cualquier obstáculo y determinación lo seré”.

Aseguró que él no está usando estructuras del gobierno, ni programas sociales y dijo: “No tengo un gobernador que esté operando detrás, lo único que me mueve es caminar de la mano de todas en todos los zacatecanos, incluyendo a quienes han sido relegados y excluidos del movimiento”.

Insistió que aún falta mucho para las definiciones y los acuerdos, porque habrá que esperar a ver cómo quedan las coaliciones y alianzas entre repartidos.

