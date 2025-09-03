Reynosa, Tamaulipas.- El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, anunció que Reynosa será sede de un encuentro boxístico de clase internacional, en la reunión que tuvo con el alcalde de esta ciudad tamaulipeca fronteriza Carlos Peña Ortiz.

Sin precisar la fecha en que se realizará este espectáculo de box, Sulaimán sólo mencionó que será un gran evento; "estoy muy emocionado de que se haya elegido a tu ciudad, Reynosa, para este gran encuentro de box", aseveró.

Además comentó que "sabemos que la afición reynosense es una de las más apasionadas y exigentes y estamos seguros de que esta cartelera de lujo será un éxito rotundo".

Y el alcalde Peña Ortiz manifestó su entusiasmo por este evento a realizarse en Reynosa, porque destacó la pasión y el talento de la afición local; también mostro su alegría por la noticia, por la importnacia de este evento para la ciudad y sus habitantes.

Reynosa será sede de evento internacional de boxeo; CMB promete cartelera de lujo. Foto: Especial

Acompañado de Héctor Garza González, el alcalde Peña Ortiz especificó: "Estamos emocionados de que Reynosa sea parte de este gran evento deportivo, porque el boxeo ha sido un deporte de mucha relevancia para nosotros. Sabemos que el boxeo es una de las pasiones de nuestra ciudad, y estamos seguros de que esta noche de box quedará grabada en la historia deportiva de Reynosa".

La cartelera prometida será una verdadera muestra de la élite del boxeo internacional, con combates emocionantes y sorpresas que dejarán a la afición sin aliento. La noche del evento será una oportunidad para que los aficionados al boxeo vivan una experiencia inolvidable, con la emoción de los combates y la pasión de la multitud.

Prepárate Reynosa, porque esta noche de box será una que nunca olvidarás. ¡La emoción está a punto de comenzar!

LL