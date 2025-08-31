La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, calificó a la oposición en México como “muy violenta” y criticó que esté permanentemente en la demostración, la mentira y el chantaje, además de no estar dispuesta a abrirse al diálogo.

Entrevistada en el marco de la asamblea de Morena para la conformación de comités seccionales en Coyoacán, afirmó que la actitud violenta del presidente del PRI, “Alito” Moreno Cárdenas, desnuda de cuerpo entero a la oposición. “Estos cuates son así, son violentos. Llegan a los golpes. No es posible ese ejemplo”, señaló.

Alcance Luján arremetió contra el dirigente priista, al considerar que “yo creo que va directito al basurero de la historia, la verdad”.

“No creo que la gente le tenga confianza a un cuate como él, él representa la corrupción, la violencia, el cinismo, los lujos, bueno, toda la investigación que hay de cuando gobernó Campeche. Entonces, creo que dibuja muy bien a la oposición y, en todo caso, hasta nos ayuda. Nos ayuda porque son tan cínicos y son tan obvios que la gente logra identificar con mucha claridad qué representa. Entonces, yo no tendría, la verdad, ninguna preocupación sobre Alito, al contrario, que siga su camino y siga exhibiendo lo que representa”, subrayó.

La presidenta de Morena advirtió que los políticos no pueden apostar a la violencia, sino al diálogo, con altura de miras, escuchando a quienes tienen posiciones diversas.

“Yo veo una oposición muy violenta, que no está dispuesta a abrir el diálogo. Ahora, por ejemplo, con lo de la propuesta de la presidenta de una discusión amplia sobre la reforma electoral. Después de hacer propuestas, de celebrar la apertura, están todo el día en la denostación, en la mentira, en el chantaje, en la violencia. Esa es la oposición que hoy tenemos”, lamentó.

Dijo que el dirigente del PRI se va a quedar con las ganas de afectar el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso con las movilizaciones a las que ha convocado.

Luisa María Alcalde realizará su asamblea seccional como mentora en la Plazuela de la Candelaria de la alcaldía Coyoacán este domingo 31 de agosto de 2025. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

“Hay un pueblo que respalda a la Presidenta”: Luisa Alcalde

“Creo que hay un pueblo que respalda a la presidenta, 80 por ciento de respaldo, yo creo que va a ser un día de fiesta, no solamente mañana, sino todo el mes, para poder informar. La gente tiene derecho a saber, por eso es la importancia del informe, porque la gente tiene derecho a saber en qué se utilizan los recursos públicos, qué está haciendo la presidenta de México. Entonces considero que va a ser un evento festivo y sobre todo de reconocimiento sobre los avances”, indicó.

Sobre la supuesta extracción de parte del patrimonio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la salida de los exministros, Luisa María Alcalde pidió esperar q ese entren en funciones los nuevos ministros.

“Les toca hacer un levantamiento para que conozcamos con claridad qué está pasando. Si eso fuera el caso, es un delito, es evidente. O sea, uno en cualquier dependencia, en cualquier institución, cuando llegas, te dan un listado de todos los bienes y muebles que existen en el lugar y uno checa que esté todo. Si falta algo, se tienen que levantar las actas administrativas y se tienen que hacer investigaciones. No lo adelanto, porque no lo sabemos todavía. Yo creo que hay que esperar a que lleguen los nuevos ministros”, precisó.

Respecto a la ausencia del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, de las asambleas del partido, reiteró que “está trabajando muy bien y le toca a él decidir qué le conviene más, si asistir a una de las asambleas o, en su caso, estar vigilando todas las asambleas que se están realizando. Se están realizando 7 mil. Entonces, él está trabajando bien y si va a ir o no va a ir una asamblea, no lo sé, a lo mejor más adelante”, apuntó.

