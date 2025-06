Tras dos años de incertidumbre y de inicios de obra en falso, la semana pasada el gobierno del estado de Zacatecas echó para atrás la construcción del viaducto elevado del centro de Zacatecas, urbe que cuenta con inscripción de Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, y que se encontraba en riesgo de perder dicha categoría por la construcción del megaproyecto, impulsado por el gobierno del morenista David Monreal.

Varios juicios de amparo contra la construcción de este viaducto elevado fueron interpuestos por vecinos, comerciantes y defensores del patrimonio de Zacatecas, por lo que la cancelación del proyecto se reconoce como un triunfo para la sociedad civil organizada, apunta María Zepeda Martínez, titular del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (ICOMOS) capítulo México de la UNESCO.

Aunque la obra fue cancelada de forma anticipada, el riesgo de atravesar otro episodio que amenace al patrimonio zacatecano sigue latente, señala Zepeda Martínez.

“En 2007 vivimos algo similar, se planteó la construcción de un viaducto en la misma zona y espacio, se intentó alterar el área protegida, pero en ese momento fue la gobernadora en turno quien canceló la obra después de dialogar con ella”, apunta.

La especialista agrega que, aunque parece que se resolvió el caso, con los años se pierde la memoria, por lo que hay que estar alertas de las decisiones de los gobiernos. “La historia nos ha dicho que en apariencia las cosas se resuelven, pero luego vuelven las mismas iniciativas, aunque en el pasado se dijo que no eran convenientes; los recursos destinados para este proyecto serán llevados a otras obras prioritarias del estado, pero eso no quiere decir que en 10 o 15 años no se vuelva a sugerir o plantear hacer obras en la zona”, detalla.

Para Zepeda Martínez la cancelación del viaducto elevado fue posible gracias a la ciudadanía organizada. “En 2007 la sociedad no dijo nada, tal vez se enteraron por la prensa, no hubo participación, pero lo que vimos en este caso fue un fenómeno particular, donde la ciudadanía defendió de forma ordenada y metodológica su patrimonio cultural”, explica.

La titular agrega que ICOMOS emitió recomendaciones para dar alternativas a la obra, entre ellas un paso subterráneo. “No debemos repetir los mismos errores, se perdieron tres años en este conflicto, pero se levantó la voz y fue inviable para el gobierno seguir, esa es la lección más importante”, concluye.