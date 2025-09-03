Monterrey. – Un camión de transporte de personal embistió a tres vehículos en una gasolinera, dejando a seis personas lesionadas y la activación de una bomba de despacho de combustible, en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León.

El accidente ocurrió en una estación ubicada sobre la Carretera a Nuevo Laredo en su cruce con la calle Zacatecas, en el centro del municipio.

Se informó que el chofer del transporte de personal de la empresa HMD circulaba a exceso de velocidad en dirección de norte a sur, cuando perdió el control de la unidad, invadió el carril contrario y se impactó en la gasolinera Móbil.

Primero, la unidad pesada se estrelló contra un auto tipo Chevy que estaba cargando combustible y después a un Tsuru, donde dos personas quedaron prensadas.

Foto: Especial

Después, arrancó una bomba despachadora e impactó a una camioneta tipo Van.

Tras los hechos, el conductor intentó huir corriendo, pero fue alcanzado por testigos del accidente.

Hasta el momento las autoridades no han especificado las condiciones en que el conductor manejaba el transporte o sí el accidente se debió a una falla mecánica.

Al sitio arribaron rescatistas de Protección Civil de Nuevo León mientras que las seis personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL