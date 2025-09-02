La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se refirió al senador Saúl Monreal como un “extraordinario representante de Zacatecas”, pero descartó sus aspiraciones a la gubernatura del estado en 2027, debido a la iniciativa contra el nepotismo.

“En el caso de Morena, se ha tomado la determinación de que desde 2027 nosotros no habremos de llevar en la boleta algún familiar directo de quien gobierna actualmente”, dijo la dirigente partidista, ya que actualmente Zacatecas es gobernado por David Monreal.

Además, recordó que la reforma contra el nepotismo electoral, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, entrará en vigor de manera obligatoria para todos los partidos en 2030.

Sin embargo, aseguró que Saúl Monreal podría buscar después la candidatura, siempre y cuando no sea “de manera consecutiva” a su hermano.

“No es una decisión de una persona, sino una decisión a todos los niveles. Pensemos en presidencias municipales, que es donde más se dan estos ejemplos (de nepotismo). Pero en general esa determinación del Consejo Nacional tiene que cumplir el Comité Ejecutivo de Morena”, aseguró en conferencia de prensa.

Por tanto, aseveró que el senador guinda es un compañero “extraordinario” y que “hay mucho Saúl pa'delante”.

Sobre las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027, afirmó que hay claridad sobre el método que manejará Morena para escoger a sus candidatos y candidatas.

“Entendemos en Morena que por encima de nuestra aspiración personal, está el proyecto de país, que es lo más importante. Es un pilar de unidad”, dijo.

Alcalde indicó que habrá encuesta transparente y que, en consecuencia, hay piso parejo en todos los aspirantes. “Lo mismo sucedió en la Presidencia, y el pueblo no se equivocó con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese es nuestro método: abrir una encuesta y que el pueblo de México decida quién debe ser el representante”, explicó la presidenta morenista.

Si bien aplicaremos la regla contra el nepotismo a partir de 2027, nuestro Movimiento está más sólido y unido que nunca. Aquellos que quieran ver rupturas se van a quedar con las ganas, pues tanto en Zacatecas como en todo el país tenemos excelentes cuadros para rato. pic.twitter.com/moSPE3bIL9 — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) September 3, 2025

