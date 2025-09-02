Más Información

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Tren de Aragua, la organización criminal que nació en una prisión de Venezuela y hoy está en la mira de EU

Tren de Aragua, la organización criminal que nació en una prisión de Venezuela y hoy está en la mira de EU

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Helicóptero se desploma en el Estado de México; Protección Civil reporta dos personas muertas

Helicóptero se desploma en el Estado de México; Protección Civil reporta dos personas muertas

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

La presidenta nacional de Morena, , se refirió al senador Saúl Monreal como un “extraordinario representante de Zacatecas”, pero descartó sus aspiraciones a la gubernatura del estado en 2027, debido a la iniciativa contra el nepotismo.

“En el caso de Morena, se ha tomado la determinación de que desde 2027 nosotros no habremos de llevar en la boleta algún familiar directo de quien gobierna actualmente”, dijo la dirigente partidista, ya que actualmente Zacatecas es gobernado por David Monreal.

Además, recordó que la reforma contra el nepotismo electoral, presentada por la presidenta , entrará en vigor de manera obligatoria para todos los partidos en 2030.

Lee también

Sin embargo, aseguró que Saúl Monreal podría buscar después la candidatura, siempre y cuando no sea “de manera consecutiva” a su hermano.

“No es una decisión de una persona, sino una decisión a todos los niveles. Pensemos en presidencias municipales, que es donde más se dan estos ejemplos (de nepotismo). Pero en general esa determinación del Consejo Nacional tiene que cumplir el Comité Ejecutivo de Morena”, aseguró en conferencia de prensa.

Por tanto, aseveró que el senador guinda es un compañero extraordinario” y que “hay mucho Saúl pa'delante”.

Lee también

Sobre las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027, afirmó que hay claridad sobre el método que manejará para escoger a sus candidatos y candidatas.

“Entendemos en Morena que por encima de nuestra aspiración personal, está el proyecto de país, que es lo más importante. Es un pilar de unidad”, dijo.

Alcalde indicó que habrá encuesta transparente y que, en consecuencia, hay piso parejo en todos los aspirantes. “Lo mismo sucedió en la Presidencia, y el pueblo no se equivocó con la presidenta . Ese es nuestro método: abrir una encuesta y que el pueblo de México decida quién debe ser el representante”, explicó la presidenta morenista.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses