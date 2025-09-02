Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Minutos después de las 18:00, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

En medio de la lluvia, el secretario de Estado bajó del avión, para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

"Trabajamos para mantener la seguridad de los estadounidenses fortaleciendo la cooperación en materia de inmigración ilegal y combatiendo el crimen trasnacional y el terrorismo en nuestra región", dijo Rubio antes de salir de Estados Unidos.

Lee también Migración y delincuencia, temas en los que Marco Rubio buscará más cooperación con México; mañana se reunirá con Sheinbaum

Secretario de Estado Marco Rubio llega a México https://t.co/mgwU3LMl6p — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) September 3, 2025

También asistió a recibirlo Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el embajador de EU en México Ronald Johnson.

Detalles de la reunión Sheinbaum-Rubio

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que por la tarde, Rubio llegaría al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y después tendría su propia agenda.

“Mañana lo recibo a las 10:00 horas”, comentó al referir que la reunión podría durar una o dos horas en Palacio Nacional.

Después se ofrecerá una conferencia conjunta de Rubio con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la Cancillería.

Lee también Homicidios dolosos disminuyen más 49% en Tamaulipas: gobernador; destaca reducción en robo de vehículos con violencia

Llegada de Marco Rubio a México para reunión con Sheinbaum (02/09/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

¿A qué viene Marco Rubio a México?

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubio viene a "impulsar las prioridades" de Estados Unidos.

Entre las prioridades de Estados Unidos que se abordarán destacan "medidas rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores extra continentales malignos".

En un comunicado, el Departamento de Estado destacó que se trata del "cuarto viaje del secretario a nuestro hemisferio" y que eso "demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses".

Lee también Sheinbaum pide a gobernadores "aterrizar" estrategia nacional de seguridad; va por fortalecer capacidades de inteligencia

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 2 de septiembre del 2025. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Rubio también busca "profundizar los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentará un reparto más amplio de la carga en toda nuestra región".

Se prevé que a las 10:00 horas, el secretario Rubio se reúna con la presidenta de México en Palacio Nacional.

La agenda del funcionario estadounidense indica que para mañana a las 11:45 horas, se espera que ofrezca una conferencia de prensa conjunta con canciller De la Fuente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A las 13:30 horas, el secretario Rubio se reunirá con empleados y familiares de Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, en un evento privado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc