Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Sheinbaum pide a gobernadores "aterrizar" estrategia de seguridad; busca fortalecer inteligencia

Después de dos años, Tribunal Electoral logra integración total con 7 magistrados; sesión solemne incluye a Hugo Aguilar

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Helicóptero se desploma en el Estado de México; Protección Civil reporta dos personas muertas

Kenia López Rabadán, la panista que retó a la 4T con la "Contramañanera"; hoy preside la Cámara de Diputados

Instalan Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

Exdiputada Clemente se lanza contra morenista Camila Martínez; IMSS para taxis de apps sólo es para recaudar más impuestos, reclama

¡Mejor no salgas! Hay triple alerta por lluvias y granizo en la CDMX; 4 alcaldías están en rojo

Ciclón "Lorena" amenaza al noroeste de México; ¿cuándo y dónde tocará tierra?

El secretario estadounidense de Estado, , partió este martes de Miami rumbo a y Ecuador donde, afirmó, buscará “fortalecer la cooperación” en migración, “lucha contra la delincuencia transnacional y terrorismo”.

A través de X, Rubio posteó: “De camino a y Quito. Estamos trabajando para garantizar la seguridad de los estadounidenses mediante el fortalecimiento de la cooperación en materia de inmigración ilegal y la lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo en nuestra región”.

Poco antes de partir, Rubio y el presidente Donald Trump anunciaron que el Ejército de Estados Unidos había llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas que había partido de Venezuela, como parte de los recientes despliegues para combatir las amenazas de los cárteles latinoamericanos.

El ataque contra el barco con drogas, que se saldó con 11 muertos, representa la primera acción directa del gobierno de Estados Unidos desde que anunció el despliegue, que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, consideró “la mayor amenaza” que enfrenta el país sudamericano.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 2 de septiembre del 2025 y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio. Foto: Gabriel Pano / Archivo EL UNIVERSAL y AP
Trump ha exigido, y hasta ahora ha obtenido, algunas concesiones del gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien busca desactivar las amenazas de aranceles.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación”, dijo el lunes en su primer informe de gobierno.

El viernes pasado, el senador Ted Cruz planteó que México acepte, “como amigos”, la ayuda del para combatir a los carteles de la droga en territorio mexicano.

