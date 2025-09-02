El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, partió este martes de Miami rumbo a México y Ecuador donde, afirmó, buscará “fortalecer la cooperación” en migración, “lucha contra la delincuencia transnacional y terrorismo”.

A través de X, Rubio posteó: “De camino a Ciudad de México y Quito. Estamos trabajando para garantizar la seguridad de los estadounidenses mediante el fortalecimiento de la cooperación en materia de inmigración ilegal y la lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo en nuestra región”.

Poco antes de partir, Rubio y el presidente Donald Trump anunciaron que el Ejército de Estados Unidos había llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas que había partido de Venezuela, como parte de los recientes despliegues para combatir las amenazas de los cárteles latinoamericanos.

Lee también EU realizó un "ataque letal" contra barco con drogas que zarpó de Venezuela; era operado por una "organización narcoterrorista", dice

El ataque contra el barco con drogas, que se saldó con 11 muertos, representa la primera acción directa del gobierno de Estados Unidos desde que anunció el despliegue, que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, consideró “la mayor amenaza” que enfrenta el país sudamericano.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 2 de septiembre del 2025 y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio. Foto: Gabriel Pano / Archivo EL UNIVERSAL y AP

Trump ha exigido, y hasta ahora ha obtenido, algunas concesiones del gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien busca desactivar las amenazas de aranceles.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación”, dijo el lunes en su primer informe de gobierno.

El viernes pasado, el senador Ted Cruz planteó que México acepte, “como amigos”, la ayuda del Ejército de Estados Unidos para combatir a los carteles de la droga en territorio mexicano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm