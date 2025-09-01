Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

Más Información
Nación 10:47 AM
Llega la nueva presidenta del Senado, Laura Castillo, quien afirmó que "llegamos unidos para todo lo que sigue".
Nación 10:20 AM
Arriba la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo; el titular de la Agencia Digital, José Merino y el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal.
Nación 10:18 AM
A la sede gubernamental también empiezan a llegar gobernadores de oposición para escuchar el primer informe de gobierno de la titular del Ejecutivo.
Nación 10:14 AM
"A pesar de lo complejo, (Claudia Sheinbaum) lo ha hecho muy bien. Los retos de Trump, de Estados Unidos”, celebra Samuel García, gobernador de Nuevo León.
Nación 10:09 AM
Sin dar declaraciones arriba el exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a escuchar el primer informe de la Presidenta.
Nación 10:09 AM
Se suman a los invitados, la secretaria de Energía, Luz Elena González, y los gobernadores de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, de Yucatán, Joaquín Díaz, de Colima, Indira Vizcaíno y de Veracruz, Rocío Nahle.
Nación 10:06 AM
Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur, dice que el estado que gobierna respalda los avances en materia de desarrollo y seguridad en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
Nación 10:04 AM
A su llegada a Palacio Nacional, el senador del PVEM, Manuel Velasco, evitó opinar sobre el video que ayer difundió Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en donde exigió justicia ante lo que acusó "un vil montaje mediático" los videos donde se le observa recibir dinero en efectivo.
"Soy ajeno a las acciones que hagan terceras personas", dijo el Senador.
Nación 10:02 AM
Continúan llegando invitados a Palacio Nacional y miembros del Gabinete, entre ellos, Carlos Ulloa, director general de Birmex, Margarita González Sarabia, gobernadora de Morelos, Julio Berdegué, titular de la Sader, Rommel Pachecho, titular de Conade e Iván Escalante, titular Profeco.
Nación 10:12 AM
Héctor Díaz Polanco, presidente de Morena en la CDMX, afirmó que existe unidad en Morena, "hay garantía", agregó.
Nación 09:53 AM
En la entrada de la sede gubernamental, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, agradeció a la presidenta Sheinbaum Pardo por los resultados a un año de su gobierno.
Nación 09:50 AM
Invitados llegan a Palacio Nacional para Primer Informe de Sheinbaum
Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, empresarios y gobernadores comenzaron a llegar a Palacio Nacional para escuchar el mensaje del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Por las calles de Correo Mayor y Corregidora, los primeros en llegar fueron Leticia Ramírez, extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Jesús Esteban, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SICT) y Manuel Velasco, senador del PVEM.
A las 11:00 horas se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salga al Patio Central de Palacio Nacional para informar a la población los resultados de su primer año de gobierno.
Con información de Alhelí Salgado, Pedro Villa y Caña y Salvador Corona
